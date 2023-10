Prévention du harcèlement scolaire, santé mentale : quels sont les bienfaits de l'empathie ?

Des cours d’empathie vont être dispensés dans les écoles. Dès la rentrée de janvier 2024, le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé qu’il y en aurait, chaque semaine, dans au moins une école pilote par département. Et ensuite, ces cours seront généralisés. Cette mesure s’inspire de l’étranger. L’empathie est enseignée dans les pays nordiques, notamment au Danemark où les cas de harcèlement ont beaucoup diminué.



Qu’est-ce que l’empathie exactement ? C’est la capacité de comprendre et de partager les émotions d’autrui. C’est aussi la capacité à se mettre dans la peau de l’autre, d'adapter son point de vue. On l’a constaté, l’empathie, c’est un levier pour lutter contre le harcèlement, mais comme le précise Angélique Gozlan, psychologue clinicienne en pédopsychiatrie, elle doit s’inscrire dans un champ plus vaste qui est le vivre ensemble.



Et on peut se demander si les enseignants auront la formation adéquate pour la transmettre. Car l’empathie, ce n’est pas une discipline comme une autre. On n’apprend pas l’empathie de manière isolée. On apprend à être en relation avec l’autre. À la maternelle, cela doit passer par des jeux de rôle, des jeux symboliques où l’enfant joue à faire semblant, et par un accompagnement au quotidien. Ainsi, les enfants apprendront à être plus respectueux les uns envers les autres et sauront mieux réagir face à des situations d’intimidation.

L’empathie n’est pas innée, elle doit s’apprendre ?

Nous sommes biologiquement programmés pour faire preuve d’empathie. On a dans le cerveau certains types de neurones, des neurones miroirs qui nous permettent de comprendre les gestes d’autrui. Mais, on n’a pas tous les mêmes environnements, les mêmes histoires parentales, les mêmes transmissions familiales. On est donc plus ou moins empathique. Cependant, l’empathie peut se développer par l’éducation et par l’expérience.

Adulte aussi, l’empathie s’entretient. Par exemple avec la méditation car elle permet de se poser pour se connecter à ses émotions et à ce que l’on peut imaginer des émotions d’autrui. La lecture de fictions est aussi utile car elle ouvre à plein d’autres expériences. Échanger, discuter avec de nouvelles personnes, se confronter à des points de vue différents du sien est aussi un bon moyen de développer l’empathie.

Une compétence qui encourage la coopération plutôt que la compétition

Etre empathique, c'est bon pour les autres et pour soi. A partir du moment où l’on est empathique avec l’autre, on a une meilleure relation. Si je prends soin de l’autre, l’autre va prendre soin de moi. C’est donc très positif. Les études ont montré que faire preuve d’empathie est aussi associé à une meilleure estime de soi. Cela présente donc beaucoup d’avantages. Mais l’empathie peut aussi présenter un risque pour la santé mentale. Une étude a, par exemple, montré que dans des couples, si l’un des partenaires est dépressif, l’autre a plus de risque de présenter des symptômes dépressifs s’il est très empathique. On peut être atteint affectivement par ce qui touche l’autre. Si on voit quelqu’un de triste, on va se sentir triste. Mais généralement, on arrive à réguler ses émotions et à se recentrer sur soi. « C’est plutôt l’excès d’empathie qui est difficile à vivre, souligne la psychologue Véronique Kohn. C’est quand on est trop collé à l’autre, et ce n’est pas la meilleure façon de le soutenir."