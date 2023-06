Perte de poids : pourquoi toutes les calories ne se valent pas

On dit que pour maigrir, il faut manger moins de calories qu’on en brûle. C’est vrai, mais le corps ne réagit pas exactement comme une chaudière. Cela explique pourquoi cette équation n’est pas aussi simple que cela. En matière de prise ou de perte de poids, toutes les calories ne se valent pas. Par exemple, celles apportées par des biscuits ou des sodas n’équivalent pas à celles apportées par des fruits et des légumes.

Une nouvelle étude vient de montrer que le corps réagit différemment aux calories provenant d’aliments riches en fibres ou d’aliments ultra-transformés. L’explication vient du fait que les produits ultra-transformés, comme les sodas, les pains industriels, les nuggets, les biscuits... sont vite digérés.



À l’inverse, les aliments riches en fibres sont digérés plus lentement et partiellement. Ils vont arriver dans le côlon et nourrir les milliards de bactéries, qui composent notre microbiote intestinal. Celles-ci mangent les restes alimentaires, comme les fibres, qui ne sont pas digérées plus haut, au niveau de l’intestin grêle par les enzymes.

Moins de calories absorbées avec une alimentation riche en fibres

Cela veut donc dire qu’à calories égales, deux aliments n’auront pas le même effet sur le poids. Dans l’étude, les chercheurs ont donné pendant 22 jours à deux groupes de personnes le même nombre de calories par repas. Ils ont aussi veillé à ce que tous les volontaires reçoivent des quantités similaires de protéines, de lipides et de glucides.

La seule différence, c’est qu’un groupe a suivi un régime à base d’aliments hautement transformés, céréales pour le petit déjeuner à base de riz soufflé, pain blanc, charcuteries, collations sucrées... tandis que l’autre a suivi un régime avec des aliments riches en fibres, légumineuses, céréales complètes, fruits et légumes, noix...

Les scientifiques ont constaté qu’avec un régime riche en fibres, les participants absorbaient une centaine de calories en moins chaque jour. Parfois, c’était même encore moins.



Privilégier les aliments naturels et le fait-maison

Par conséquent, si on veut maigrir on a intérêt à ne pas manger d’aliments trop transformés. En effet, ils cumulent les défauts : constitués d’ingrédients de piètre qualité, ils sont trop gras, trop sucrés ou trop salés. Souvent mous, ils sont peu rassasiants. Riches en additifs et pauvres en fibres, ils ne sont pas bons pour le microbiote intestinal.

Or, l’étude montre que celui-ci participe à la régulation du poids. En réduisant notre consommation d’aliments transformés, qui représentent près d’un tiers de nos apports énergétiques journaliers, notre ligne mais aussi notre santé y gagneraient. La consommation d’aliments ultra transformés est, en effet, également associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et de cancers.

L’étude montre que le microbiote extrait davantage de calories des aliments riches en fibres. Consommer plus d’aliments bruts, non raffinés, pourrait donc permettre de maigrir plus facilement, sans faire davantage d’activité physique et sans être contraint de manger moins. Mais même, si cela aide, cela ne veut pas dire pour autant que ça va régler tous les problèmes de poids.