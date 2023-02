Passe vaccinal : que change la règle "une infection = une injection" dans votre cas ?

L'application TousAntiCovid et un masque FFP2 (illustration).

Le gouvernement assouplit ses règles. Ce mercredi 2 février, le ministre de la Santé Olivier Véran a mis en avant l'instauration du principe "une infection = une injection" afin d'éviter aux personnes récemment tombées malade de la Covid-19 de procéder à une troisième injection de vaccin.

Dès le 15 février prochain, trois "expositions" au virus seront nécessaires pour conserver son passe vaccinal. L'occasion de refaire le point sur les règles en vigueur.

Premier cas, vous avez réalisé votre cycle vaccinal initial - soit deux doses - et vous êtes tombé malade par la suite. Désormais, vous ne serez plus obligé de réaliser une injection de rappel pour conserver le passe vaccinal. Un changement confirmé et précisé par le ministère de la Santé auprès de RTL.fr. La direction générale de la Santé explique que cela s'applique "que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après".

Même chose si vous n'avez été vacciné qu'une seule fois et que vous avez contracté deux fois la maladie. Dans ce cas, vous pourrez conserver votre passe vaccinal, sans limite de durée.

J'ai été infecté trois fois et je n'ai reçu aucune injection de vaccin

Comme l'expliquait Olivier Véran chez nos confrères de BFMTV, dans cette situation, vous devrez vous rendre dans un centre de vaccination ou auprès d'un professionnel de santé habilité à procéder à une injection. En effet, la Direction générale de la santé estime qu'il "faut avoir reçu au minimum une dose de vaccin pour renforcer l'immunité".

Suivant la règle "une infection = une injection", si vous n'avez reçu qu'une seule dose de vaccin et été malade une seule fois alors une nouvelle injection sera nécessaire. "Vous avez quatre mois pour avoir votre rappel", précise le ministère. Un délai raccourci à partir du 15 février prochain, jusqu'ici il était de sept mois.

J'ai reçu mes deux premières doses et je n'ai pas contracté la Covid-19

C'est la situation la plus "classique". Vous avez suivi à la lettre les premières règles concernant la vaccination et réalisé votre cycle initial entièrement. Dès le 15 février prochain, une dose de rappel vous sera nécessaire pour continuer à bénéficier du passe vaccinal.

En cas de refus, le certificat sera désactivé dès lors que votre dernière injection remonte à plus de quatre mois, soit avant le 15 octobre dernier. Pour rappel, toutes les personnes ayant été vaccinées complètement depuis au moins trois sont éligibles à la dose de rappel.

Joint par RTL.fr, le ministère de la Santé explique que même avec cet assouplissement des règles, "il est recommandé, mais pas obligatoire pour bénéficier du passe, de faire une dose de rappel, même si l’on a été infecté après son premier schéma vaccinal".

