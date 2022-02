Passe vaccinale : Olivier Véran annonce un assouplissement des règles

"Une infection = une injection". Les restrictions sont progressivement allégées en France depuis le mercredi 2 février, tout comme les conditions d'obtention du passe vaccinal. Le ministre de la Santé, invité sur BFMTV, a détaillé les nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de ce document, qui pourrait par ailleurs être levé avant l'été.

"Les scientifiques nous disent que pour bénéficier du passe, il faut qu'on ait été exposé au moins trois fois, que notre système immunitaire ait été ciblé au moins trois fois", reporte Olivier Véran. "Cette stimulation peut être une injection ou une infection" et "au minimum il faut avoir reçu une dose de vaccin". Ainsi, "vous conserverez le bénéfice du passe vaccinal" si "vous avez eu une injection et deux infections, ou deux injections et une infection, ou trois injections".

Toutefois, les personnes qui n'ont eu qu'une dose de vaccin et une seule infection doivent absolument recevoir une deuxième dose sous quatre mois après la précédente exposition au virus, a détaillé le ministre avant de rappeler que 7 millions de personnes, actuellement, risquent de perdre leur passe vaccinal le 15 février, si elles n'effectuent pas une dose de rappel.