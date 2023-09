Paris sportifs : les conseils de Jimmy Mohamed pour ne pas devenir accro

À l’occasion de la Coupe du monde de rugby, Santé publique France rappelle les risques liés au pari sportif avec un slogan qui en dit long "À trop vouloir gagner, on finit toujours par perdre". Il faut rappeler qu’un pari sportif reste malgré tout un jeu de hasard. Avec un piège absolument vicieux qu’on appelle l’illusion de l’expertise. L’illusion de l’expertise, c'est lorsque vous pensez qu’en développant certaines habiletés ou certaines connaissances, qu’en devenant expert de votre jeu, vous pourrez gagner. Alors c’est vrai qu’il faut dans les paris sportifs avoir certaines connaissances, mais en réalité personne n’est capable de prédire le cours d’un match quel qu’il soit.



Les paris sportifs sont finalement presque plus addictifs que certains jeux de pur hasard. C'est le danger des jeux dits de hasard raisonné. Prenez deux équipes, l’une championne du monde et l’autre dernière au classement mondial, vous pouvez émettre une probabilité que l’équipe championne du monde va gagner. Cela va vous donner l’illusion d’un contrôle, contrôle qui n’est en réalité que très partiel, qui conduit le joueur à surestimer ses capacités et à perdre le contrôle.



D’autant que les stratégies mises en place par ces paris sportifs incitent à jouer et à rejouer. Ces jeux sont construits de telle manière que n’importe qui pourrait être tenté de jouer au moins une fois, puis certaines personnes vont tomber dans l’addiction : vous pouvez gagner gros en misant une petite somme, vous pouvez avoir l’illusion d’avoir presque gagné. "À un point près", c’était le jackpot. Pire encore, avec la dématérialisation de l’argent sur les sites en lignes : vous ne voyez pas vos euros partir, ce ne sont que des chiffres qui paraissent virtuels en quelques clics sur votre téléphone.

Comment savoir si l'on a un problème d'addiction au jeu

Quand vous jouez plus d’argent que prévu, par exemple, si vous devez augmenter vos mises, si vous jouez plus souvent qu’avant, si vous jouez pour vous refaire et regagner l’argent perdu ou encore si vous devez emprunter de l’argent. Et puis dans la vie de tous les jours, si vous jouez plus de temps que prévu, que vous êtes frustré, de mauvaise humeur, si vous ne pouvez pas jouer, si vous vous désintéressez de vos autres activités, c’est qu’il y a un problème.

D’autant que les relations peuvent se tendre avec l’entourage aussi. C’est d’ailleurs un autre signe d’alerte. Si les relations avec vos proches se dégradent, si vous devez jouer en cachette, si votre entourage vous fait des remarques sur votre comportement qui change ou sur votre pratique, c’est qu’il y a là encore certainement un problème.

Comment garder le contrôle

Quelques conseils pratiques pour justement garder le contrôle du jeu :

1. Au niveau de l’argent, ne dépassez pas vos limites, fixez-vous une somme avant de jouer et surtout n’empruntez jamais d’argent pour jouer.

2. Contrôler le temps ou la fréquence que vous allez passer à jouer.

3. Ne cherchez pas à gagner votre vie grâce au jeu Les risques de perdre sont largement plus nombreux que les chances de gagner. Et lorsque les chances de gagner sont importantes, ce sont les gains qui sont faibles.

4. Gardez d’autres sources de plaisir.

5. Méfiez-vous si vous commencez à gagner, les joueurs qui commencent à gagner de l’argent ont tendance à jouer et perdre bien plus que les autres.



On rappelle le site pour ceux qui seraient en difficulté avec les jeux : le site joueur-info-service.fr et le numéro d’aide le 09.74.75.13.13.