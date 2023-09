Hygiène : à quelle fréquence et comment faut-il laver ses taies d'oreiller ?

Selon un sondage IFOP pour le site les matelas.fr, près d’un Français sur cinq ne lave ses draps qu’une fois par mois. C’est insuffisant. La bonne fréquence, c’est plutôt toutes les semaines ou toutes les deux semaines si on a une hygiène irréprochable, qu’on prend une douche avant d’aller se coucher.



On a tendance à laver ses taies d'oreiller moins souvent que les draps. Or, elles se salissent plus vite car elles sont en contact avec la peau de notre visage et nos cheveux. On n’imagine pas tout ce qui peut s’accumuler dessus : sueur, salive, sébum, maquillage, peaux mortes, pollens, et acariens, ces petites bêtes responsables d’allergies. Les taies d’oreillers peuvent vite devenir des nids à microbes.

L’idéal, c’est une fois par semaine, surtout lorsqu’il fait chaud. On le fait d’autant plus souvent qu’on est allergique, notamment aux pollens, car on peut en avoir dans les cheveux et ils se déposent sur la taie d’oreiller. Si on a été malade, notamment après un Covid ou une grippe, on a aussi intérêt à laver sa taie d’oreiller pour éliminer les microbes.

La bonne température de lavage

Comme pour les draps, si on veut éliminer microbes et acariens, il faut les laver à 60 degrés. En dessous, à 40°C par exemple, les acariens ne sont pas totalement éradiqués car ils ne meurent qu’à 56°C. Dans ce cas, pour qu’ils ne survivent pas, il faut repasser à haute température ses taies d’oreiller. Laver à 30°C, ce n’est pas suffisant pour bien éliminer toute la saleté.



Le lavage est une chose, mais il faut aussi bien sécher son linge de lit. Ce qu’il faut éviter, c’est de plier ses taies d’oreiller encore humides dans ses placards, car les acariens adorent l’humidité et cela favorise également la prolifération des bactéries. C’est également la raison pour laquelle il est aussi conseillé d’aérer chaque jour sa chambre au moins une vingtaine de minutes et d’attendre avant de faire son lit.

Les oreillers aussi doivent s'entretenir

Pour une hygiène impeccable, il ne suffit pas de laver ses taies d’oreillers, les oreillers aussi doivent passer à la machine, car même protégés avec des taies d’oreillers, ils peuvent devenir des nids parfaits pour les acariens. Il y a quelques années, des chercheurs britanniques ont montré qu’après deux ans d’utilisation, un tiers du volume des oreillers pouvait être composé d’acariens, vivants ou morts, de peaux mortes et de microbes. Alors, si l’on veut dormir sur ses deux oreilles, il est conseillé de les laver tous les trois mois environ et de les remplacer tous les deux ans.