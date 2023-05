Michel Cymes vous donne le meilleur conseil pour ne pas attraper un rhume

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse au rhume. Cette maladie de saison fait souvent l'objet de traitements médicamenteux superflus alors qu'il suffit d'attendre une dizaine de jours pour en venir à bout.

En vérité, la meilleure façon de traiter un rhume est de ne pas en attraper. Il faut agir en amont, mettre son système immunitaire à l'abri de l'infection en respectant un certain nombre de principes qui sont aussi valables pour se prémunir d'autres pathologies comme le coronavirus.

Faire du sport, manger équilibré, bien dormir. Ce sont des basiques, mais cela sert pour tout et c’est donc efficace contre le rhume. Il faut également aérer votre intérieur et, quand vous commencez à mettre le chauffage, soyez raisonnable, car une température supérieure à 20 degrés vous assèche les muqueuses et altère votre capacité à vous défendre contre les virus.

