Michel Cymes : quels aliments consommer en cas de fatigue chronique ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux personnes souffrant de fatigue chronique, essoufflées au moindre effort ou perpétuellement épuisées. Cette lassitude peut être le reflet d'une carence en fer.

Avant de faire une prise de sang pour en avoir le coeur net, certains symptômes peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Si vous êtes fatigué au réveil malgré une nuit normale, si vous perdez plus de cheveux que d'habitude, si vos ongles sont fragiles, si vous êtes très pâle ou si vous avez des troubles de la concentration, il est fort probable que vous manquiez de fer.

Le salut passe par une alimentation plus équilibrée. Privilégiez les légumes verts, les oeufs et les produits laitiers, mais aussi la viande rouge, les abats, les poissons et les fruits de mer, riches en fer héminique, mieux assimilé par l'organisme. Ne négligez pas non plus les bonnes associations du fer et de la vitamine C en ajoutant des oranges, des kiwis ou des myrtilles à vos menus. Et ralentissez la cadence sur le café, le thé et le cacao qui freinent l'assimilation du fer par l'organisme.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour améliorer la qualité de votre vie.

