Michel Cymes : médicaments et plantes, attention aux mauvaises associations

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à la phytothérapie, c’est-à-dire la médecine par les plantes. Cette pratique n'est pas forcément inoffensive car elle peut être à l'origine d'associations dangereuses.

De la même manière que certaines interactions médicamenteuses, le mélange de certaines plantes avec certains médicaments peut produire des effets indésirables. On ignore par exemple, que les tisanes ou les huiles essentielles peuvent altérer l'efficacité de certaines molécules prescrites par un médecin. Des plantes peuvent aussi ralentir l'élimination du médicament et provoquer une accumulation des substances dans l'organisme.

Parmi les associations à éviter, la sauge, utilisée pour faciliter la digestion, ne doit pas être mêlée à des corticoïdes ou associée à un traitement pour un cancer du sein. Autre plante utilisée contre la dépression, le millepertuis peut réduire à néant les effets des antirétroviraux et certains antibiotiques. Méfiez-vous aussi du pamplemousse, qui ne s'entend pas avec les antalgiques, les antibiotiques et les médicaments contre le cholestérol. Et parlez-en à votre médecin.

Cette semaine, le médecin s'intéresse aux médicaments et vous livre ses conseils pour bien les utiliser.

