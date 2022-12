Les infos de 8h - "C'est toujours plus compliqué !" À Roubaix, le niveau de tension des Urgences a e

Dans les couloirs, les patients attentent sur leur brancard. Il faut régulièrement décaler des interventions. Et la tension est persistante depuis plusieurs semaines au sein du service de Roubaix, dans le Nord, avec une lassitude des équipes. "C'est toujours plus compliqué", lâche Pauline Roubert, médecin urgentiste. "Il y a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir accorder suffisamment de temps à certaines prises en charge et nous aimerions offrir aux patients des conditions d'accueil plus dignes, mais nous n'y arrivons pas."

Entre la grippe et les maladies respiratoires - Covid-19 et bronchiolite en tête - l'hôpital nordiste a encore relevé son niveau de tension avant les fêtes. Mais François Giraud, chef du service traumatologie, explique que la difficulté, "c'est que certains patients sont hébergés dans des services qui ne relèvent pas directement de leur pathologie. On se débrouille", résume-t-il.

Le directeur, Maxime Morin, est également contraint de limiter les congés du personnel. "Il y a de l'absentéisme, donc nous sommes souvent obligés de rappeler du monde et cela complique la tâche des équipes. Si les gens viennent, il faut qu'ils aient conscience que les temps d'attente seront plus longs", rappelle-t-il. La population est invitée à consulter d'abord son médecin traitant avant de se rendre aux Urgences.

