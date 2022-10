Invité de Focus dimanche, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, a eu la possibilité d'échanger avec Imane. En juillet dernier, le fils de sept mois de cette maman a rencontré des problèmes respiratoires et elle a connu de grosses difficultés pour que son enfant puisse recevoir des soins. En cause, l'encombrement des urgences pédiatriques.

"Je suis restée une grosse demi-heure avec mon bébé dans les bras. Il luttait pour respirer, il pleurait, il hurlait même", décrit-elle au sujet de cet épisode, tentant, dans le même temps, de convaincre un membre du personnel de faire entrer son bébé dans le centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne. Malgré plusieurs tentatives, le Samu était lui injoignable.

"C'est dur de dire ça pour un ministre, mais je suis un peu démuni face à cette situation", confie François Braun. Le ministre de la Santé souhaite "creuser" afin de comprendre exactement ce qui s'est passé ce jour-là. "C'est une situation qu'on ne doit pas vivre et qu'on ne doit plus vivre", assure l'ancien président de Samu-Urgences de France.

"Je soutiens le milieu hospitalier", assure Imane, "consciente de la surcharge de travail". François Braun a tenu à remercier cette maman pour ce témoignage, reconnaissant des problèmes et des difficultés sur le système actuel de santé, notamment dans les urgences pédiatriques. Et ce changement est "la responsabilité de tous". "C'est ce que je fais, sous l'impulsion du président de la République, dans le cadre du Conseil national de la refondation en santé, mettre autour de la table des citoyens, les élus et les professionnels de santé", poursuit le ministre de la Santé.

