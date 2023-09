Attentats de Bruxelles : pas de prison à vie pour Salah Abdeslam

Salah Abdeslam est considéré comme l'un des auteurs des attentats de Bruxelles, survenus en mars 2016. Vendredi 15 septembre, la justice belge a rendu son verdict concernant une éventuelle nouvelle peine de prison à vie.

Il a fallu quatre jours de délibération au jury de la cours d'assise de Bruxelles pour arriver à ce verdict. Salah Abdeslam n'est pas condamné à la prison à perpétuité pour les attentats de mars 2016. Cette décision ne suit dont pas les réquisitions du parquet fédéral, la cour ayant finalement refusé de prononcer une nouvelle peine lourde.

"Je vous demande une répression à la hauteur d'un homme qui n'a qu'une seule vie et je vous demande d'abandonner la vengeance au profit de la justice", avait lancé Me Delphine Paci, l'avocate du prévenu. Lors des plaidoiries, la défense du jihadiste français avait d'ailleurs menacé de saisir la Cour de cassation si la peine maximale venait à lui être infligée à nouveau, comme à Paris. Selon son second avocat, Me Michel Bouchat, Salah Abdeslam s'est dit "très soulagé" à l'annonce du verdict.



