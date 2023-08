Covid-19 : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle campagne de vaccination prévue en octobre

Et si le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot ? Le 17 octobre prochain, après le léger regain du nombre de cas positifs cet été en France, une nouvelle campagne de vaccination débutera en métropole, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, et elle concernera Mayotte dès le 6 septembre.



Placer cette nouvelle campagne à l’automne permettrait de prévenir l’arrivée de l’hiver, période propice à la circulation des virus respiratoires. Comme les hivers précédents, la campagne de vaccination contre le Covid-19 couplée à celle de la grippe, afin de faciliter sa mise en œuvre et augmenter le taux de couverture, a rappelé BFMTV.

Cette décision fait suite à l’avis rendu en février dernier par la Haute autorité de santé (HAS), qui recommandait une nouvelle dose de vaccin cet automne pour les personnes les plus à risque : les plus de 65 ans, celles souffrant de comorbidités (diabète, obésité, maladies chroniques…), les immunodéprimées et les femmes enceintes. S’ajoutent également tous ceux en contact régulier avec ces personnes, dont les soignants.

Mais attention, la vaccination contre le Covid-19 est bien ouverte et gratuite pour tous ceux qui le souhaitent à condition est de respecter un délai minimum de six mois après la dernière injection ou infection.

