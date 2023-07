Remaniement : qui est Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé ?

L'énarque Aurélien Rousseau rejoint ce jeudi 20 juillet le gouvernement d'Elisabeth Borne au sein du ministère de la Santé. Il succède à François Braun. À 47 ans, cet homme politique était d'ores et déjà un proche d'Elisabeth Borne. Suite à sa prise de poste à Matignon en 2022, pour le second mandat d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau a été nommé directeur du cabinet de la Première ministre. Son arrivée au ministère de la Santé s'explique par son expérience puisqu'il fut directeur de l'Agence régionale de la Santé d'Île-de-France, de 2018 à 2021, aux côtés notamment d'Olivier Véran durant la crise sanitaire.

Petit-fils de résistant, Aurélien Rousseau est né à Alès en 1976. Étudiant à l'ENA, au sein de la promotion Willy Brand comme le ministre Clément Beaune ou l'ex-eurodéputé FN Florian Philippot, Aurélien Rousseau a entamé sa carrière en tant que professeur d'histoire-géographie à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Issu de la gauche communiste, il s'est engagé en politique auprès de l'ancien maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë. Il a aussi un membre des cabinets des Premiers ministres de gauche Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve.

Aurélien Rousseau s'est occupé de la réforme du travail sous le mandat de François Hollande. Après avoir travaillé à la Monnaie de Paris, il intègre l'ARS et fait face à la longue grève des urgences de 2019, puis à l'épidémie de Covid à partir du printemps 2020. Éprouvé par trois années à ce poste, il était reparti au Conseil d'État en août 2021, avant de rejoindre la direction du cabinet d'Elisabeth Borne en 2022. Il avait demandé récemment à quitter ce poste à Matignon pour initialement rejoindre en juillet la Caisse des dépôts et consignations.

Aurélien Rousseau est "extraordinairement intelligent, profondément honnête, très engagé, très sensible", dit une proche qui a travaillé avec lui à la mairie de Paris. "Il a l'expérience, il sait très bien comment fonctionne la machine, l'Élysée, Matignon. Il connaît Alexis Kohler (le secrétaire général de l'Élysée) et Emmanuel Macron. Je pense qu'il est déjà en train de nager", ajoute-t-elle. "C'est quelqu'un de très enraciné, de vrai, il dit ce qu'il pense. (... ) C'était un Delanoë's boy à la mairie de Paris, il a le sens du terrain".

Il est marié à Marguerite Cazeneuve, spécialiste des retraites et ancienne conseillère d'Emmanuel Macron à l'Élysée, cette ancienne membre du cabinet McKinsey est devenue la directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie en 2021, comme il est indiqué sur son profil LinkedIn. "Ce couple Rousseau-Cazeneuve est de plus en plus incontournable pour la saison 2 de Macron", soulignait par ailleurs un haut fonctionnaire, d'après des propos rapportés par Le Point. Son beau-père est le député Jean-René Cazeneuve, rapporteur du budget, est également député Renaissance depuis 2017. Le frère de Marguerite Cazeneuve, Pierre, est également député auprès de la majorité depuis 2022.

Le nouveau ministre de la Santé va devoir faire face à un système de soin en crise, miné par le manque de médecins et l'inexorable croissance des besoins en santé d'une population vieillissante. Parmi les grands malades, l'hôpital, qui n'est plus assez attractif pour attirer les soignants en nombre suffisant, malgré un Ségur de la santé qui a revalorisé à l'été 2021 les salaires des personnels hospitaliers.

Côté médecins de ville, le nouveau ministre va devoir faire face à la colère des syndicats, qui réclament une hausse de la consultation. Il aura aussi dans son escarcelle le sensible projet de loi sur la fin de vie, dont était chargée dans le gouvernement sortant Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé.