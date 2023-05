Elles sont colorées et parfumées, avec leur goût ananas, fruits rouges ou marshmallow. Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, ont presque à nouveau rendu populaire la nicotine. Un phénomène qui inquiète et que le ministre de la Santé veut endiguer. François Braun a annoncé mercredi matin sur France Inter son intention d’interdire ces puffs, qui risquent de faire entrer les jeunes dans la dépendance. Car une puff, qui veut dire bouffée en anglais, représente l'équivalent de 600 bouffées, un paquet de cigarettes.



Les lycéens et même les collégiens sont séduits, alors que la vente est interdite aux mineurs. Les explications : le design est coloré, rose ou orange fluo, et les goûts sont originaux, comme fruits rouges, litchi glacé ou pastèque. La fumée sent le chewing-gum, mais contient de la nicotine.

Le risque de créer les fumeurs de demain

Selon l'Alliance contre le tabac, 13% des 13-16 ans ont déjà essayé une puff. C'est donc une façon pour les cigarettiers d'attirer les jeunes vers la cigarette, de les rendre dépendants à la nicotine, estiment les pneumologues. Ces puffs permettent ainsi de créer les fumeurs de demain, s'alarment les médecins. Une puff coûte entre 8 et 10 euros, moins cher qu'un paquet de cigarette. Ces cigarettes posent également un problème écologique, puisqu’elles sont composées d'un embout en plastique, d'un tube en aluminium et surtout d'une batterie au lithium. Ces puffs commencent à se retrouver par terre dans la rue, ou pire sur les plages.

Le ministre de la Santé veut donc les interdire, mais pas avant la fin de l'année. François Braun compte faire voter la mesure dans le projet de loi de finance de la sécurité sociale. La puff ne devrait pas être retirée des rayons de bureaux de tabac avant janvier prochain.

