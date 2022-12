Qu'est ce que le Snus, ce tabac à sucer de plus en plus consommé par les jeunes ?

Tout est parti d'une photo de l'attaquant de l'équipe de France Marcus Thuram, dans l'avion qui l'emmène au Qatar. Dans sa main, une petite boite blanche, qu'il a ensuite tenté de cacher avec un emoji "avion". Mais ça n'a pas trompé les internautes : il s'agirait bien du "Snus", ce tabac à sucer au nom suédois qui, depuis, enflamme les réseaux sociaux.

Pour vous donner une image, le Snus ressemble à un petit sachet de thé, mais rempli de poudre de tabac. On le colle entre ses gencives et sa lèvre, puis la nicotine fait son effet, et rentre dans le sang.

Il y a encore peu de temps, le Snus était relativement inconnu du public français. Mais désormais, il suffit de se rendre devant un lycée pour voir que les jeunes sont familiers du produit. "Je n'en ai jamais pris personnellement, mais j'en ai vu sur TikTok", témoigne ainsi un lycéen. "Sur Twitter, on en voit aussi, même si je n'ai jamais vu quelqu'un que je connais en prendre", assure un autre.

Il suffit en effet de passer quelques minutes sur les réseaux sociaux pour trouver des vidéos de jeunes qui l'essayent pour la première fois. L'une d'entre elles a été vue plusieurs dizaines de milliers de fois : un jeune homme se filme d'abord au moment de consommer son sachet de Snus, puis on le retrouve un peu plus tard, allongé dans son lit. "Les gars, je me sens hyper mal, j'ai mal à la tête", déplore-t-il. Comme d'autres, il raconte des effets de vertiges et de nausées. Car la plupart de ces sachets sont très chargés en tabac et en nicotine, bien plus qu'une cigarette classique.

C'est sûrement pour cela que le Snus est interdit à la vente en France. Et pourtant, pour s'en procurer, il suffit d'aller sur Internet. En quelques clics, il est possible de se faire livrer du Snus chez soi pour 2 à 10 euros les 20 sachets. Par ailleurs, certaines épiceries en vendent sous le manteau.

Une consommation propre au milieu sportif

Mais alors d'où vient cette pratique ? Principalement du milieu des sports d'hiver. Pour deux raisons : d'abord, parce que les compétitions ont souvent lieu en Scandinavie, où le Snus et son proche voisin, le tabac à chiquer, sont très répandus. Ensuite, c'est une question de performances, explique Mathieu Navillaud, skieur professionnel et ancien accro au tabac à chiquer, au micro de nos confrères de M6. "On nous le vendait comme un produit qui détend et qui permet d'être meilleur, explique-t-il. On apprend que la cigarette, ce n'est pas bon pour les voies respiratoires, mais avec la chique, on n'inhale pas de fumée, donc on se dit que ce n'est pas mauvais, que l'on ne réduit pas ses capacités sportives et ça ne se voit pas."

Chique et Snus sortent désormais des sports d'hiver pour toucher d'autres sports, comme le football. Mais si les dommages pulmonaires sont moins importants, cela reste un produit très dangereux. En effet, le Snus présente des risques supplémentaires à ceux de la cigarette, comme l'explique le docteur Loïc Josseran, président de l'alliance contre le tabac. "On a des cancers de la bouche et de l'œsophage, des utilisateurs perdent leurs dents ou ont les gencives qui se rétractent et on observe une augmentation du risque de diabète, liste-t-il. Ce n'est pas un produit anodin. C'est un produit qui va poser des problèmes sanitaires importants."

Autre danger, l'addiction à la nicotine. On estime qu'un consommateur de Snus a trois fois plus de chances que les autres de finir par fumer des cigarettes.

