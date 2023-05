Smic, prix du tabac, RSA... Ce qui change au 1er mai

Le mois de mai et ses quatre jours fériés ne dérogent pas à la règle des changements qui impacteront directement le porte-monnaie ou le quotidien de nombreux Français. Smic, déclaration d'impôts, prestations familiales et sociales... Découvrez tout ce qui change dès ce lundi.

Le Smic revalorisé de 30 euros - Annoncé par Élisabeth Borne vendredi 14 avril, le Smic va être augmenté "d'un peu plus de 2%" en raison de l'inflation qui a atteint 5,7% soit légèrement plus que les 5,6% initialement prévus par l'Insee. Le salaire net atteindra 1.383 euros par mois pour un temps plein de 35 heures. La Première ministre a encouragé les entreprises à "renégocier les grilles salariales" pour défendre le pouvoir d'achat des salariés. Sur un an, le Smic aura été revalorisé de 6% en prenant en compte l'augmentation de ce début mai.

RSA et autres prestations sociales en hausse

En raison de l'inflation, le RSA, les allocations familiales ou encore les primes d'activité augmentent de 1,6%. Annoncée le 1er avril dernier, cette augmentation sera visible sur les prestations qui vont être versées en ce mois de mai.

Par exemple, le montant du Revenu de solidarité active (RSA) passe de 598,54 euros à 608,12 euros pour une personne vivant seule, tandis que les allocations familiales passent de 139,83 euros à 142,07 euros pour un couple à faibles revenus avec deux enfants.

Les autres aides telles que l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sont aussi concernées par cette hausse.

Chèque exceptionnel "opération bois"

Si vous vous chauffez au bois, vous n'avez plus que jusqu'au 31 mai pour faire la demande du chèque "énergie bois". Initialement prévue jusqu'au 30 avril, cette aide d'un montant de 50 à 200 euros selon la composition de votre foyer a été prolongée.

Pour en faire la demande, il suffit de se rendre sur le portail dédié, muni de votre numéro fiscal et d'une facture d'achat de moins de 18 mois prouvant un achat de bois d'une valeur minimale de 50 euros. Notez que seuls les foyers disposant d'un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 27.500 euros, et qui n'ont pas bénéficié du chèque fioul peuvent en bénéficier.



Impôts

Si vous déclarez vos revenus au format papier, la date limite de dépôt est le lundi 22 mai. Si vous le faites en ligne et que vous vivez dans un département numéroté de 1 à 19 ou à l'étranger, la date limite est le jeudi 25 mai, à 23h59. Pour le reste de la population, la date limite est fixée en juin.



Le prix du tabac évolue

Pour les fumeurs, le prix de quelques marques de cigarettes augmente dès le 1er mai. C'est notamment le cas des Lucky Strike qui augmentent de 40 centimes et passent de ce fait à 11 euros. Même chose pour les Dunhill rouge Select ou les Rothmans bleu. D’ici à 2024, tous les paquets de cigarettes devraient atteindre le tarif de 11 euros pour 20 cigarettes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info