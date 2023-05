Les astuces pour entretenir et renforcer sa mémoire

La mémoire s’entraîne même si elle n’est pas à proprement parler un muscle. Avec de l’entraînement, elle répond mieux. Il y a plein de façons de la faire travailler. On peut la stimuler avec des activités très variées, physiques et intellectuelles. Cela peut être des mots croisés, de la lecture, du jardinage… Pour avoir une bonne mémoire, il faut aussi entretenir d’autres fonctions cognitives, comme l’attention, indispensable pour bien mémoriser, le langage et le raisonnement. Et surtout, ce qui est très important, c’est d’avoir des liens sociaux.



L’isolement est, en effet, mauvais pour la mémoire. À l’inverse, une vie sociale riche permet de stimuler la mémoire. C’est facile à comprendre : pour entretenir une conversation, le cerveau sollicite de nombreuses fonctions cognitives. Il fait appel à plusieurs types de mémoire, à court et à long terme. En échangeant, on réactive des informations stockées dans notre cerveau. C’est excellent pour la mémoire, car de cette façon, nous consolidons nos connaissances.

Si, par exemple, on raconte à quelqu’un le film qu’on a vu dernièrement, on aura plus de chance de s’en souvenir. De la même façon, pour apprendre un texte, on y arrive mieux en le récitant à quelqu’un ou, si on est seul, face à un auditoire imaginaire. Et si on veut encore augmenter ses chances de bien le retenir, on peut l’écrire. Ainsi, on active plusieurs mémoires, verbale - "Je dis le texte à voix haute" , auditive - "Je l’entends" et visuelle, "Je le lis et l’écris".

Comment se souvenir où on a posé ses clés ?

Dans la vie quotidienne, on peut oublier certaines choses. Ainsi, il est fréquent de ne plus se souvenir de ce qu’on a fait de ses clés. Selon Annie Cornu-Leyrit, orthophoniste et auteure de plusieurs ouvrages de stimulation cognitive, un moyen efficace de se souvenir où on a mis ses clés, c’est d’abord de les poser toujours au même endroit. Si on n’est pas dans un lieu habituel, en posant ses clés, il faut se concentrer sur le geste, le voir dans sa tête, et en même temps, se dire mentalement, "j’ai posé mes clés sur la commode". En activant deux types de mémoire, visuelle et verbale, on a plus de chance de se souvenir de ce que l’on a fait.



Retrouver un mot que l'on a sur le bout de la langue

Autre chose de courant et d'agaçant : on a un mot sur le bout de la langue et on n'arrive pas à le retrouver. Que faire ? Si, par exemple, on cherche le nom d’un acteur, on va se poser plein de questions à propos de lui, "Dans quel film je l’ai vu ?", "Avec quel autre comédien jouait-il ?"… Et c’est cela qui va faire qu’à un moment, le cerveau va récupérer l’information. On peut employer la même technique si on recherche un mot en évoquant tout ce qui se rattache au contexte dans lequel on l’utilise.



Et si on souhaite mémoriser plusieurs mots, on peut utiliser la méthode dite des loci, des lieux. Elle consiste à mémoriser des mots le long d’un trajet imaginaire dans un lieu familier que l’on peut visualiser mentalement, par exemple sa maison. Ainsi, si on doit retenir le mot "riz", on peut l’associer dans sa tête à la porte d’entrée de sa maison et dire par exemple : "J’ai bloqué la porte d’entrée avec un sac de riz". On continue à associer les mots suivants qu’on veut retenir à des endroits de sa maison en suivant mentalement un parcours dans un sens précis si on souhaite retenir ces mots dans l’ordre.

La technique pour se rappeler des chiffres

Et pour mieux se souvenir des chiffres, il faut les raccrocher à quelque chose qu’on connaît. Par exemple, si on a un code qui comprend le nombre 14, on peut l’associer à la guerre ou si on a le chiffre 75 à Paris. Il faut savoir aussi qu’on retient mieux les nombres en les regroupant par paquets. Par exemple, la série 4 6 3 4 2 3 sera plus facile à retenir si on regroupe les chiffres par paires: 46 34 23.



D’une façon générale, pour retenir plus facilement quelque chose, l’orthophoniste recommande "d’être attentif au moment où on mémorise l’information et de la rattacher à quelque chose qu’on a en mémoire à long terme. Par exemple, on rencontre un ami qui a un enfant qui s’appelle Victor. Pour se souvenir du prénom, on va immédiatement l’associer à Victor Hugo ou à un autre Victor de notre connaissance".

A lire : J’ai la mémoire qui flanche, de la collection Remue-méninges dirigée par Annie Cornu-Leyrit aux éditions Retz.

