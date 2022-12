Le tour de France à pied de Pierre, atteint d'épilepsie

Depuis 8 mois, Pierre marche sur les routes de France. S'il s'est lancé dans ce grand voyage, c'est parce qu'une cause lui tient à cœur : il veut sensibiliser autour de l'épilepsie, dont il est lui-même atteint.

Pendant son voyage, Pierre dort chez l'habitant. En début de chaque semaine, il poste sur sa page Facebook "Pierre à pied" ses étapes en espérant qu'on lui offre sur son parcours un hébergement. C'est alors l'occasion pour lui de parler de sa maladie chez l'habitant.

Sa maladie ne l’empêche pas de marcher en tout cas ! La preuve, Pierre a déjà parcouru presque 5.000 kilomètres. Il est passé par le Grand Est, le Nord, la Bretagne, la Vendée et il est arrivé ce jeudi 8 décembre à Libourne.

Un tel projet a nécessité une organisation importante. Grâce aux dons sur sa cagnotte, le marcheur peut poursuivre son grand voyage qui devrait durer un an.

Pierre a également prévu des vêtements techniques et isolants pour l’hiver. Heureusement, me dit Pierre, marcher réchauffe ! Et ça donne le temps de réfléchir.

Après son périple, Pierre veut reprendre des études. Il rêve de devenir guide conférencier dans le Doubs et notamment faire découvrir le terroir du Jura. Pierre en est à peu près aux deux tiers de son périple qui devrait finir en avril 2023.

