Ardennes : une carabine Winchester digne d'un western apportée à une gendarmerie

La semaine dernière, à la gendarmerie de Vouziers, un vieux monsieur de 84 ans est venu déposer un fusil et pas des moindres : une carabine Winchester en calibre 33, longue d'1,12 mètre, avec un manche en bois et des pièces en métal doré.

Un dépôt dans le contexte d'une opération nationale, l'Opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'Etat. L'adjudant Grandchamp de la compagnie de Vouziers précise : "Il n'y avait pas de poursuites judiciaires si l'arme était déclarée volée, comme ça les gens venaient vraiment sereinement".

Sur la carabine, on peut voir une estampille sur la crosse avec écrit "Long Star Commémorative 1845-1970" et le visage de Davy Crockett.

Il pourrait s'agir d'une arme de commémoration de 1970, s'inspirant d'un modèle de la deuxième moitié du XIXème siècle. A l'époque, ces carabines étaient utilisées dans les conflits opposant les autochtones et les Américains, explique l'adjudant Grandchamp.

La carabine Winchester recueillie par la gendarmerie de Vouziers (Ardennes) s'apparente aux fusils des westerns. Crédit : Gendarmerie de Vouziers pour RTL

Le hic ? Ces armes sont déposées pour être détruites, mais heureusement, certains musées seraient intéressés pour essayer d’en récupérer.

D’ailleurs, ces armes abandonnées aux forces de l’ordre sont souvent des vieilles armes inutilisées : "On s'est rendu compte que c'était beaucoup de personnes d'un certain âge, qui abandonnaient les armes de leurs parents ou de leurs grands-parents, des veuves qui déposaient les armes de leur mari disparu", précise l'adjudant Grandchamp.

La carabine Winchester recueillie par la gendarmerie de Vouziers (Ardennes) s'apparente aux fusils des westerns. Crédit : Gendarmerie de Vouziers pour RTL

La compagnie de Vouziers a fait une belle récolte : 440 armes d’épaule (carabines et fusils), 80 armes de poing et une dizaine d’armes blanches (poignards et baïonnettes). Au total, 500 armes ont été abandonnées ainsi que 3.800 munitions.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info