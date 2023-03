Le régime cétogène est populaire mais est-il bon pour vous ?

Le régime cétogène est à la mode. Il nous vient des Etats-Unis où il fait fureur. Il nous promet un corps mince sans nous priver de saucisson ni de rillettes. Il consiste à exclure les glucides de notre alimentation. On dit adieu au sucre, mais aussi aux céréales, aux légumineuses, à certains légumes et à la quasi totalité des fruits. Viandes, volailles, poissons, œufs, avocat, noix, fromages, beurre, huiles sont, en revanche autorisés. Le gras est réhabilité, et on peut même en abuser. Avec ce régime, les graisses fournissent au moins 70% des calories.

On est loin de notre alimentation habituelle. Notre alimentation comprend plutôt 50% de glucides, 30 à 35% de graisses, et 15% de protéines. En mode normal, le corps utilise le glucose provenant des glucides. Mais en cas de rupture d’approvisionnement, il est capable d’actionner un plan B : il va puiser dans les graisses. C’est ce que vise le régime cétogène. Et comme le cerveau n’est pas capable d’utiliser directement l’énergie des graisses, le foie va les transformer en corps cétoniques qui vont servir de carburant alternatif. C’est pour cela qu’on parle de régime cétogène.

En fait, cette diète reproduit les effets d’un jeûne sur l’organisme. Sur les réseaux sociaux, ses fans vantent ses effets incroyables sur le poids. Se goinfrer d’avocat, forcer sur le fromage, beurrer son café permettrait de perdre des kilos sans faim ni frustration. En tout cas, les photos avant et après de ses partisans créditent une perte de poids spectaculaire.

Le risque de l'effet yo-yo

Et alors, ça marche vraiment ? Oui ça marche, du moins à court terme. La perte de poids peut effectivement être rapide et importante. Mais au bout d’un an, à calories égales, les études n’ont pas montré de différence significative en termes de résultats, entre un régime pauvre en glucides et un régime pauvre en lipides.

Comme tout régime restrictif, il expose à l’effet yo-yo, c’est-à-dire à une reprise de poids dès que l’on remange comme avant. Il est donc important de choisir un régime, non pas en fonction des modes, mais en tenant compte de ses goûts et de son état de santé, si l’on veut le suivre dans la durée et maintenir sa perte de poids.

Et justement pour la santé, le régime cétogène est-il bon ou mauvais ? Tout dépend de ce qu’on mange. Une assiette de charcuterie avec du beurre ou un blanc de poulet à l’huile d’olive sont tous les deux "keto-compatibles", mais ils n’ont pas les mêmes effets sur la santé.

Ce que l’on peut dire, c’est qu’il est préférable de limiter les graisses saturées présentes dans les charcuteries, les viandes et les fromages gras, qui sont liées aux maladies cardiaques et au diabète/ et de privilégier les graisses insaturées présentes notamment dans les poissons gras, les noix.

Vitamines, fibres, minéraux : attention aux carences

Pour beaucoup de médecins, ce qui est préoccupant dans ce régime, c’est l’exclusion des légumineuses, des céréales, et des fruits, qui sont riches en vitamines, en minéraux, et en fibres. Cela peut provoquer des carences.



Mais alors, pourquoi un régime qui autorise le hamburger mais sans le pain, le steak mais sans les frites, si difficile à suivre, a-t-il autant de succès ? Certainement pour la perte de poids rapide, et peut-être aussi pour de supposés bienfaits santé, vantés par ses promoteurs : il serait bon contre le diabète, la maladie d’Alzheimer, et même pour repousser certains cancers.



En réalité, tout cela s’appuie sur des études préliminaires. Beaucoup de résultats sont contradictoires ou ont été observés seulement chez la souris. Et l’homme n’est pas une souris. La seule chose dont on est sûr, c’est que le régime cétogène est efficace contre les crises d’épilepsie résistantes aux médicaments.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info