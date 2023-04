Sur Instagram, Jessie Inchauspé, biochimiste de formation, vulgarise un grand nombre d'études scientifiques pour nous aider à améliorer notre santé physique et mentale. Dans son nouveau livre, La Méthode Glucose Goddess, elle propose un programme sur quatre semaines pour "lisser sa courbe glycémique".

Dans son premier ouvrage, la biochimiste expliquait l'importance de surveiller sa courbe glycémique pour éviter les pics de sucre dans son sang. "Les scientifiques ont découvert que la plupart d'entre nous avons des pics de glucose tous les jours, même si nous ne sommes pas diabétiques", assure Jessie Inchauspé, qui en liste les symptômes : fringales, fatigue chronique, brouillard mental...

Aussi, après avoir appris à repérer ces symptômes, la biochimiste entreprend d'aider ses lecteurs à "lisser leur courbe glycémique" grâce à ce guide, qui contient "le programme parfait de quatre semaines pour s'y mettre".



Haro sur le sucre au petit-déjeuner

Son premier conseil est de manger un petit déjeuner salé puisque manger du sucre au réveil, lorsque l'estomac est vide, serait "la pire chose à faire". Le jus d'orange est ainsi à bannir, en tout cas en début de repas. Et le livre La Méthode Glucose Goddess propose une trentaine de recettes pour s'y mettre et "garder son glucose bien stable pour avoir beaucoup d'énergie durant la journée", promet l'autrice.

Mais alors de quoi se compose ce petit-déjeuner ? "Il n'y a pas forcément d'œufs, mais il peut y avoir des fruits", détaille Jessie Inchauspé. "Le principe reste toutefois de le bâtir autour des protéines, que ce soit du tofu, de la protéine en poudre, du poisson, des œufs ou des laitages. Ensuite, on peut y ajouter un peu de féculents, un peu de graisse ou des légumes."

Et si nous ne prenons pas de petit-déjeuner ? "Il n'y a aucun problème, rassure la biochimiste. Mais il faut toutefois surveiller que le premier repas de la journée, quelque soit l'heure à laquelle il est pris, soit salé."



Une cuillère de vinaigre par jour

Autre point majeur du programme de Jessie Inchauspé, il faudrait manger une cuillère de vinaigre par jour pour profiter de son acide acétique. "C'est une molécule géniale qui réduit la vitesse à laquelle les glucides se décomposent en glucose dans l'estomac", explique l'instagrameuse. Et pour profiter de ses bienfaits, elle propose différentes recettes pour profiter du vinaigre sans pâtir de son goût : des thés au vinaigre, des framboises au vinaigre, des sauces, etc.

Jessie Inchauspé recommande, en outre, d'ajouter des légumes en entrée au déjeuner ou au dîner pour "tapisser son estomac". "Les légumes contiennent des fibres, qui vont réduire la vitesse à laquelle le glucose du reste du repas va passer dans le sang", promet-elle.

Et le dessert ? L'autrice ne l'interdit pas. Au contraire, pour cette spécialiste du glucose, il vaut mieux manger un dessert qu'un goûter. Mais son maître-mot reste de ne jamais compter les calories !



Bouger après le repas

Enfin, Jessie Inchauspé conseille de "bouger après le repas". "Ça peut être aller marcher pendant dix minutes ou faire des petites pompes des mollets, parce que nos muscles, en se contractant, vont puiser dans le glucose du sang. Cela permet donc d'éviter le pic d'après-repas", détaille la biochimiste.



3.000 personnes ont déjà testé cette méthode et "90 % des participants ont moins faim" à l'issue des quatre semaines et "77 % ont plus d'énergie", promet Jessie Inchauspé, qui assure que "40 % des participants ont perdu du poids sans essayer d'en perdre".



