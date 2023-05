Michel Cymes vous donne ses conseils pour améliorer votre mémoire

Pas de panique. Ce n'est pas parce que vous oubliez où vous avez posé les clés de la maison que vous êtes atteints de la maladie d'Alzheimer. Dans un livre "positif", Michel Cymes et Fabien Olicard s'intéressent aux méthodes utiles pour booster sa mémoire. Ils publient Mémoire, vous avez le pouvoir chez les Éditions Solar et First.

"J'ai une mémoire de poisson rouge, mais cela ne m'a pas empêché de faire médecine", note avec humour le spécialiste santé et animateur de RTL. "Sans le savoir, j'ai pu mettre en place des stratégies" pour pallier ce problème, assure-t-il.

Le secret pour entretenir sa mémoire, c'est avant tout la concentration selon lui. "Par exemple, si vous avez tendance à oublier vos clés. Il peut être bien de, quand vous les posez, d'oraliser cette action, en disant : 'je pose mes clés sur la table du salon'. Résultat, cela va rentrer dans votre mémoire et vous ne l'oublierez jamais", explique Michel Cymes.

Les émotions sont au centre de la mémorisation

"Plus on essaie d'être multitâches, plus on fait des sautes d'attention d'un point à un autre, mais on ne gère rien en même temps", complète le mentaliste Fabien Olicard qui est également vidéaste et auteur, depuis 10 ans. Dans le même temps, les auteurs du livre expliquent que le stress et la fatigue sont les deux ennemis de la mémorisation. "Deux facteurs qui ont augmenté du fait de la pandémie que l'on vit depuis deux ans", insisteMichel Cymes.

Par ailleurs, les émotions sont aussi très importantes pour se souvenir de quelque chose. "C'est le ciment de la mémoire", déclare sur RTL Fabien Olicard. "Que l'émotion soit positive ou négative, c'est comme cela que l'on retient le mieux." Exemple : le 11 septembre 2001. "Tout le monde se souvient où il était. Parce que vous avez eu l'émotion du moment qui a ancré définitivement dans votre cerveau cet instant-là, en l'occurrence c'est négatif. Idem pour la naissance de vos enfants, un événement positif", conclut Michel Cymes.

