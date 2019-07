publié le 01/07/2019 à 07:00

Phrases blessantes, disputes, désagréments, fous rires, rendez-vous amoureux, moments insolites, petites choses du quotidien... : s'il est des souvenirs dont on se rappelle précisément (et que l'on aimerait parfois oublier), il en est qui échappent totalement à notre mémoire.... Et certains ne se souviennent que des bonnes choses quand d’autres ne retiennent que les mauvaises...

A-t-on une mémoire sélective et propre à chacun ? Comment s'opère la sélection ? Qu'est-ce que ça dit de nous ?

Vous souhaitez témoigner par écrit ou intervenir dans l'émission ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



Invités

- Thierry Bizot

- Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie, rédacteur en chef de "Cerveau & Psycho"