Faire du vélo favorise la mémoire, dit Michel Cymes

publié le 19/03/2019 à 10:32

Je vous conseille à longueur d’année de faire du sport parce que c’est bon pour la santé mais ce mardi 19 mars, je serai encore plus précis : "Faites du vélo, c’est bon pour votre mémoire !" Ce n’est pas moi qui l’affirme mais une équipe de chercheurs de l’université néerlandaise de Nimègue.



C’est une étude qui regroupe 72 cobayes. Quand je dis cobayes, il s’agit bien entendu d’êtres humains. À ces 72 personnes, on demande de se livrer à un exercice de mémorisation. Concrètement, on leur met sous les yeux des images et des lieux. Il y a en 180 en tout. À chaque image, correspond un lieu. L’exercice consiste donc à mémoriser 90 associations.



Ensuite, à partir des 72 cobayes, on forme 3 groupes de 24 personnes. Le premier groupe a pour consigne de pédaler sur un vélo d’appartement. Le deuxième groupe ne fait rien pendant 4 heures puis se met lui aussi à pédaler. Le troisième groupe, c’est celui des feignants, il n’a rien à faire de particulier.



Deux jours plus tard, on regroupe nos 72 cobayes et on leur demande de restituer ce qu’ils ont retenu de l’exercice d’associations d’images et de lieux. Et qui fait preuve de la mémoire la plus performante ? Le groupe 2, celui qui s’est mis à pédaler après avoir attendu 4 heures.

Dopamine et noradrénaline

Pourquoi ceux qui pédalent après avoir attendu 4 heures mémorisent mieux les choses que ceux qui pédalent juste après avoir pris connaissance des lieux et des images à retenir ? Et bien nous n’avons pas encore la réponse… Il faudra une autre expérience pour le déterminer.



En tout cas, l’IRM est sans appel : elle confirme que, au moment de procéder aux associations images/lieux, l’activité cérébrale dans la région de l’hippocampe (dont l’implication est essentielle à la mémoire) était plus importante chez les membres du groupe 2 que chez les membres des groupes 1 et 3.

En revanche, on a une certitude : le fait de bouger favorise la sécrétion de dopamine et de noradrénaline, 2 hormones qui aident à mémoriser les choses. D’ailleurs, d’autres expériences l’ont prouvé. Notamment l’une, australienne, réalisée auprès de quinquagénaires dont la mémoire avait quelques ratés. Pendant 6 mois, on leur a imposé 3 séances de 50 minutes de marche par semaine. Et à la fin, les marcheurs obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire, par rapport au groupe test qui, lui, ne marchait pas.