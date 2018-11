publié le 18/11/2018 à 13:48

La mémoire à court terme ne dure que 30 secondes, comme lorsque l’on s’en sert pour noter un numéro de téléphone. La mémoire à long terme a besoin de répétition et d’émotion. C’est celle qui permet de se souvenir que 6 x 7 font 42, par exemple, ou qui nous rappelle des événements marquants de nos vies.



Mais il y aussi la mémoire du jour, la mémoire pratique, celle qui permet de se souvenir d’un code, de l’endroit où l’on a mis ses lunettes, ou si l’on a bien fermé sa porte. Pour que cette mémoire fonctionne bien, il faut faire l’effort de la solliciter, et parfois on ne le fait assez.

Si l’on passe son temps à chercher ses lunettes, alors pour s’en rappeler, il suffit de dire à haute voix : "Je pose mes lunettes sur mon bureau". Cela permettra ensuite de se réentendre intérieurement lorsqu’on les cherchera plus tard. Ce faisant, on aura sollicité notre mémoire auditive. Une astuce d’une efficacité stupéfiante.

Comment retenir un code ?

Concernant les codes, il existe aussi une technique. Prenons un code en exemple : 76.98. Pour ne jamais l’oublier, il faut employer une phrase qui va se référer à notre univers mental. Pour Michel Cymes, 76 évoque le match du Bayern de Munich contre l’A.S. Saint-Étienne à Glasgow en 1976. Quant à 1998, cela lui rappelle la première victoire des Bleus à la Coupe du Monde.



À partir de ces deux références, il est possible pour Michel Cymes d’inventer une phrase de ce type : "À Glasgow, il y aura Zidane." Plus la phrase est étrange, mieux cela fonctionne. Dès qu’on la prononcera ensuite, on se souviendra de la raison pour laquelle on l’a inventée, à savoir le code : 76.98.