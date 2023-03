INVITÉ RTL - Michel Cymes : "Il faut arrêter d'avoir peur du cancer"

Le sujet du jour. Médecin dont la voix porte, Michel Cymes aborde les questions de santé dans les médias depuis des années. Pourtant, lorsqu'il a lui-même été confronté à la maladie durant quinze ans, à cause d'un cancer du rein, il a été confronté au tabou qui entoure les patients. Désormais, il assure qu'il s'agit d'une maladie comme les autres, qui peut être soignée dans de nombreux cas et milite pour que le dépistage devienne un automatisme.

Pourquoi on en parle ? Chaque jour, 1.000 cancers sont détectés par jour. À l'occasion du lancement de la campagne nationale "Une Jonquille contre le cancer" de l'Institut Curie, dont RTL est partenaire, Michel Cymes apporte un témoignage et une expertise médicale essentiels à la compréhension de cette pathologie.

Analyse. "Pourquoi il y a si peu de dépistage ?" s'interroge Michel Cymes. "Parce qu'on a peur du diagnostic. On a peur qu'on nous annonce qu'on a un cancer. Et si on nous annonce qu'on a un cancer, on a peur de mourir tout de suite. En France, 60 % des diagnostics se terminent par une guérison. Donc il faut impérativement arrêter d'avoir peur du cancer, affirme Michel Cymes.



