"Quelle époque !" : Michel Cymes se confie sur l'agression sexuelle dont il a été victime étant jeune

Présent sur le plateau de la nouvelle émission de France 2 intitulée Quelle époque ! diffusée ce samedi 8 octobre, le médecin le plus connu de France, Michel Cymes, s'est confié à l'occasion de la sortie de son livre Rien n'est impossible : Mon histoire pourrait être la vôtre, paru le 5 octobre dernier. Après avoir évoqué son cancer du rein, dont il est aujourd'hui remis, il est revenu au cours de l'émission sur un autre événement traumatisant de sa vie.

"J'ai 11 ans, j'ai un étudiant de 17 ans qui vient me donner des cours de mathématiques. Un jour, je ne sais pas pourquoi, il me pose la question : "est-ce que tu t'es déjà masturbé ?" D'abord, je ne me souviens pas si je savais de quoi il parlait". Il a ensuite expliqué que des images lui revenaient "grâce à une forme de mémoire traumatique".

Michel Cymes a raconté que cet étudiant lui avait ensuite proposé de lui montrer : "Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, qu'il avait sorti le truc. Il m'a ensuite demandé si je voulais lui faire, et là, je dis non. Heureusement, j'avais déjà un peu de maturité et je comprenais que ce n'était pas très normal ce qu'il faisait". Il ne révélera pas cette agression à ses parents, mais leur annoncera tout de suite après, sa volonté d'arrêter les cours de mathématiques.

