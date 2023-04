Le médecin le plus connu de France fait son retour dans les librairies avec Rien n'est impossible : Mon histoire pourrait être la vôtre, paru le 5 octobre. Dans ce livre, Michel Cymes revient sur son cancer du rein qu'il n'avait jamais évoqué auparavant. "Quand on a un cancer, on essaie de le digérer soi-même, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Je ne voulais pas le rendre public", explique-t-il, invité de RTL ce jeudi 6 octobre.

"Pour le médecin que je suis, à chaque fois que j'en annonçais un, je me rappelais la sidération que vous subissez. Je suis passé par toutes les étapes par lesquelles passaient mes patients", poursuit-il. Michel Cymes revient ensuite sur le titre de son livre : "Rien n'est impossible même de guérir d'un cancer. Il y a 60% de guérison aujourd'hui, tous cancers confondus".

"J'ai eu une chance folle, mais cette chance on peut la provoquer", dit-il, rappelant l'importance du dépistage. "Il faut y aller, il y a moins de 40% des gens qui vont faire les examens que la médecine leur propose aujourd'hui, c'est dingue", ajoute-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info