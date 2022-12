INVITÉ RTL - Coronavirus : le virologue Christian Bréchot appelle les Français à se vacciner avant les fêtes

"Je pense honnêtement que le gouvernement a baissé les bras au cours des six derniers mois." À dix jours du réveillon de Noël, les contaminations à la Covid-19 repartent à la hausse. Une situation qui fait craindre à Christian Bréchot, virologue, ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur, président du Global Virus Network, une saturation des hôpitaux, dans un contexte de triple épidémie (Covid, grippe, bronchiolite).

Le virologue a le sentiment que la France n'a "pas retenu la leçon", car la mortalité, "bien que plus faible, est encore significative". "Cela signifie que des personnes fragiles continuent d'être touchées et donc que certains prennent des risques", estime-t-il. "Ce qui est déprimant, c'est que depuis six mois, il n'y a pas eu de vraies incitations à la vaccination, de même qu'il n'y a pas eu de vraies incitations au port du masque et c'est dommage, parce que cette neuvième vague, on la voyait arriver", déplore ainsi Christian Bréchot.

"Nous avons une vaccination efficace contre les formes sévères, il existe des traitements efficaces et les ordonnances conditionnelles qui ont été mises en place sont une très bonne mesure pour permettre aux personnes à risque de se protéger", liste-t-il. Mais, Christian Bréchot "pense honnêtement que le gouvernement a baissé les bras au cours des six derniers mois" et n'a pas assez incité au port du masque.

Vaccination et port du masque dans les transports

Aussi, Christian Bréchot appelle les Français à porter le masque dans les transports en commun et à se faire vacciner. "D'autant que la vaccination prévient les formes sévères, qui surviennent dans l'immédiat, mais contribue aussi à limiter les symptômes à long terme, assure-t-il. De grandes études prospectives montrent que le risque d'avoir un Covid long - qui est très invalidant - est nettement diminué lorsque l'on est vacciné".

Par ailleurs, le virologue estime qu'il ne faut pas réintégrer les soignants non-vaccinés. "C'est une question d'exemplarité, assure-t-il. Ce serait une erreur de les réintégrer, car ne pas se faire vacciner, c'est prendre des risques pour soi, mais également pour les autres".

