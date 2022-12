Coronavirus : quels sont les deux nouveaux vaccins en circulation ?

Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter, la Haute Autorité de santé donne son feu vert pour deux nouveaux vaccins. Développés par les laboratoires Sanofi et Novavax, ces deux nouveaux sérums vont pouvoir être utilisés pour les rappels. Ces deux vaccins sont fabriqués à base de protéines recombinantes, une technologie plus classique que l'ARN Messager, qui continue d'inquiéter encore certains Français.

Les vaccins de Novavax et Sanofi vont donc pouvoir eux aussi être injectés en rappel, comme ceux de Pfizer et de Moderna. La HAS continue de dire qu'il faut privilégier plutôt les vaccins ARN, adaptés au variant actuel, et donc plus efficaces, mais elle offre une alternative aux personnes plus inquiètes.

L'important c'est de vacciner maintenant et vite les plus fragiles : on rappelle qu'un rappel est recommandé aux plus de 80 ans 3 mois après la dernière dose et aux moins de 80 ans à risque, 6 mois après leur dernière dose.

