Covid : qui peut recevoir un rappel de vaccin ?

Avec plus de 100 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, et les fêtes qui approchent, des questions se posent sur l'accès au vaccin. Les injections se font actuellement dans le cadre de la campagne de vaccination automnale lancée le 3 octobre 2022.

Une campagne qui a été relancée récemment par plusieurs annonces du gouvernement. Notamment de la part du ministre de la Santé François Braun, juge "insuffisant" le nombre de personnes ayant fait leur rappel vaccinal dans une interview donnée dimanche 4 décembre à BFMTV. Il a également lancé "un appel solennel à la vaccination."

Qui est éligible à la campagne de rappels ? Tout d'abord, une troisième dose est possible pour les personnes de plus de 12 ans sans comorbidités. Vous devez avoir reçu les deux premières il y a au moins trois mois, voir six mois pour les 12 - 17 ans.

Les personnes ayant des comorbidités, enceintes ou immunodéprimées par exemple, sont éligibles à une dose de rappel. Sont également éligibles les personnes vivant dans leur entourage. Idem pour les plus de 60 ans, les résidents d'Ehpad et les professionnels de santé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info