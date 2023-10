Hygiène : connaissez-vous les pires nids à microbes dans votre maison ?

À la maison, les microbes ne sont pas toujours là où on croit. Déjà parce qu'on peut oublier de nettoyer des endroits clés. D’une manière générale, les microbes adorent l’humidité et la nourriture. C’est pourquoi les pièces les plus à risque sont la cuisine et la salle de bains.

Si les toilettes sont dans la salle de bains, il faut avoir le réflexe de baisser le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d’eau. Cela pour éviter de propager des agents pathogènes.

Autre chose à faire : laver fréquemment les serviettes, qui peuvent passer de personne en personne et devenir de véritables colonies de bactéries. La bonne température, c’est 60 degrés pour tuer les microbes.

Les brosses à dent peuvent abriter jusqu’à 10 millions de bactéries. Donc forcément, on les change régulièrement, au moins tous les trois mois. On rince bien sa brosse à dents après chaque brossage et on la laisse sécher à l’air libre. On peut la désinfecter régulièrement, notamment après avoir été malade, en la trempant dans un bain de bouche antibactérien. Le porte brosse à dents se lave aussi. Or, on l’oublie souvent. Pourtant, les bactéries adorent se multiplier dans l’eau qui stagne au fond.

Dans la cuisine, attention aux éponges !

Et dans la cuisine, quels sont les pires endroits les plus contaminés ? Le paradis pour les microbes en tout genre, c’est la bonde d’évier et les éponges. Avec des éponges mal nettoyées, on va même déposer des microbes sur des surfaces propres. Il faut aussi se méfier des torchons qui ont tendance à passer de main en main et à servir à tout. Pour des usages différents, il vaut mieux en avoir plusieurs. Et on les lave également à 60 degrés pour tuer les microbes.



Il y a aussi dans la cuisine des ustensiles à haut risque de contamination. Il est préférable d’avoir deux planches à découper : une pour la viande et le poisson cru, une autre pour le pain, les produits cuits et les légumes propres. On fait pareil pour les couteaux. "Cela évite, par exemple, que des bactéries présentes sur un poulet cru ne contaminent la salade que l’on vient de préparer, souligne Océane Sorel, docteure en virologie et auteure du livre Virus, bactérie, microbes, tout savoir pour y échapper ! (éd. Marabout). C’est un réflexe à avoir pour éviter les intoxications alimentaires."

Téléphones, télécommandes, poignées de porte...

Et ailleurs, dans la maison, où se trouvent les nids à microbes ? Sur des surfaces qu’on ne pense pas forcément à nettoyer : les poignées de porte, les télécommandes... Pourtant, il faudrait les nettoyer régulièrement surtout en période de gastro-entérite, de grippe et de recrudescence de Covid, ou lorsqu’une personne est malade à la maison.

Il faut aussi faire attention à son téléphone qu’on n’arrête pas de manipuler, d’autant qu’on peut porter la main au visage jusqu’à 3000 fois par jour !

D’où, répétons-le, l‘importance de se laver régulièrement les mains. C’est en matière d’hygiène, un geste essentiel, à faire plusieurs fois dans la journée, notamment après être allé aux toilettes, avant de faire la cuisine et de passer à table.



Quoi utiliser pour nettoyer et désinfecter ?

Pour nettoyer, on peut utiliser de l’eau chaude et du savon, on rince à l’eau claire et on laisse sécher à l’air libre ou on utilise un chiffon propre. Pour désinfecter, on peut utiliser de l’eau de Javel diluée dans de l’eau froide ou un produit du commerce antibactérien. « Contrairement à ce que l’on dit souvent, le vinaigre est détartrant, mais ce n’est pas un bon désinfectant », précise la virologue Océane Sorel. Pour les téléphones, les lingettes désinfectantes sont pratiques bien que peu écologiques. Pour les éponges, si on ne veut pas utiliser de produit toxique, l’astuce, c’est de les mouiller et de les passer deux minutes au four micro-ondes, à condition bien sûr, qu’elles ne soient pas métalliques.