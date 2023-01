Hôpital : rythmes effrénés, burn out, reconversions... Les infirmières en voie de disparition ?

Le métier d'infirmier ou d'infirmière est-il en voie de disparition ? RTL a mené l'enquête pour tenter de comprendre pourquoi il manque aujourd'hui 60.000 infirmiers en France. Et les chiffres que nous vous révélons ce lundi matin sont à la fois surprenants et inquiétants, notamment parce que 16.000 diplômés ne sont pas aujourd'hui à l'hôpital mais chez Pôle emploi.

180.000 diplômés qui n'exercent plus, c'est un quart du nombre total d'infirmières dans le pays. Alors forcément ça laisse un vide, particulièrement à l'hôpital où la Covid-19 a accéléré la fuite : en 2020, il manquait quelques 7.000 infirmières dans les hôpitaux français, en 2022, 60.000 postes étaient vacants. Les infirmières se tournent pour beaucoup vers le libéral, mais souvent pour trouver la même désillusion.

Maeva par exemple, a exercé pendant 10 ans, à l'hôpital et en libéral, souvent de nuit. De quoi la mener au burn out puis à la décision, il y a un an, de quitter définitivement la profession. "Je sais qu'à la fin, ce qui m'a donné envie de me reconvertir, c'est que j'en avais marre d'être entourée de la souffrance, de rentrer chez moi et d'être triste. Le corps est en décalage constamment. J'ai envie d'avoir plus de joie et de sérénité dans ma vie", nous dit-elle. Le manque de moyens et le sentiment de ne pas pouvoir soigner comme on le voudrait sont les raisons les plus courantes pour justifier ces reconversions.

Le salaire aussi : en début de carrière, une infirmière en hôpital gagne en moyenne 1.700 euros bruts. Alors mêmes les plus jeunes se découragent. Selon le syndicat national des infirmiers, près d'un tiers des jeunes diplômés quittent la profession moins de 5 ans après leur arrivée.

Quels parcours ?

Ces reconversions sont très variées, mais des tendances se dégagent, selon Anne Sophie Minkiewitch. Ancienne infirmière, elle a créée l'entreprise "Infirmière reconversion". En 3 ans, elle a aidé plus de 500 soignantes à changer de vie. "80% des infirmières restent dans les soins, mais différemment", dit-elle.

Mais plus étonnant, alors que les hôpitaux manquent de personnel, plus de 16.000 infirmières sont inscrites à Pole emploi. Un chiffre en baisse ces dernières années.

Là aussi, les cas sont variés, et peuvent relever de la situation familiale, d'hésitations avant une reconversion... Mais selon les syndicats, il s'agit principalement d'infirmières qui ont changé de région, et cherchent un poste qui leur conviendrait.

