Pôle emploi : le calendrier des versements des allocations chômage pour 2023

Si vous faites partie des plus de cinq millions d'inscrits à Pôle Emploi, et sous certaines conditions, vous avez le droit de toucher une allocation chômage. Et le calendrier de versement de cette aide est sorti.

Pour prétendre à cette allocation, il faut avoir travaillé un minimum de temps : la condition minimale d'activité est de 130 jours travaillés, soit 910 heures, soit environ 6 mois. Par ailleurs, il est obligatoire de s'actualiser tous les mois sur le site de Pôle Emploi.

Calendrier de versement des allocations chômage en 2023 :

Janvier :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 janvier 2023

Début du versement de l’allocation : 1er février 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 février 2023

Février :

Date d'ouverture d'actualisation : 26 février 2023

Début du versement de l’allocation : 1er mars 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 mars 2023

Mars :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 mars 2023

Début du versement de l’allocation : 3 avril 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 avril 2023

Avril :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 avril 2023

Début du versement de l’allocation : 3 mai 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 mai 2023

Mai :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 mai 2023

Début du versement de l’allocation : 1er juin 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 juin 2023

Juin :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 juin 2023

Début du versement de l’allocation : 3 juillet 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 juillet 2023

Juillet :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 juillet 2023

Début du versement de l’allocation : 1er août 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 août 2023

Août :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 août 2023

Début du versement de l’allocation : 1er septembre 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 septembre 2023

Septembre :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 septembre 2023

Début du versement de l’allocation : 2 octobre 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 octobre 2023

Octobre :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 octobre 2023

Début du versement de l’allocation : 2 novembre 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 novembre 2023

Novembre :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 novembre 2023

Début du versement de l’allocation : 1er décembre 2023

Date de clôture de l’actualisation : 15 décembre 2023

Décembre :

Date d'ouverture d'actualisation : 28 décembre 2023

Début du versement de l’allocation : 2 janvier 2024

Date de clôture de l’actualisation : 15 janvier 2024

