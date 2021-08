Alors que le passe sanitaire est devenu obligatoire pour les soignants depuis le lundi 9 août, les premières sanctions sont en train de tomber à l'égard de ceux qui refusent de s'y résoudre. Au centre hospitalier d'Armentières, dans le Nord, la direction vient de mettre en vacances forcées deux de ses salariés.

C'est le cas d'Anne-Sophie Marescaux, infirmière, qui refuse de se faire vacciner contre la Covid-19. "Je suis chez moi depuis vendredi donc au début ce sont des congés écoulés et une fois que mes congés seront passés, ce sera sans salaire. Dans mon cas je pense que c'est début septembre" témoigne-t-elle.

Elle explique ensuite les raisons de son choix et sa crainte vis-à-vis du vaccin : "C'est un vaccin qui est encore en cours d'essai et on n'a même pas le temps de se retourner. On nous balance ça mi-juillet (le passe sanitaire pour les soignants) et un mois après on est contrôlé. On a pas le temps de réflexion" fustige-t-elle. "Il y a quand même un petit espoir que ça bouge et qu'on accepte de revenir travailler sans vaccination et si ça ne marche pas, il faudra que je me reconvertisse" affirme également cette infirmière.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Alors que l’obligation de présenter son passe sanitaire au travail entrera en vigueur lundi pour certaines professions, la mairie de La Trinité, près de Nice, annonce l’imposer à tous ses agents municipaux, à compter du lundi 20 septembre.

Afghanistan - L’opération Apagan, le pont aérien mis en place par la France pour exfiltrer de Kaboul ses ressortissants et des Afghans menacés par le futur régime, s’achèvera jeudi si les États-Unis se retirent comme prévu d’Afghanistan le 31 août. C’est ce qu’a déclaré le directeur de cabinet de Jean Castex

Football - Battue chez elle à l'aller (0-1), l'AS Monaco a été éliminée en barrages de la Ligue de la Ligue des Champions après son match nul en Ukraine face au Shakhtar Donetsk (2-2). Le club de la Principauté sera reversé en Ligue Europa.