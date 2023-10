Grippe : ce qu'il faut savoir sur la campagne de vaccination 2023

Pour cette année 2023, la campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi 17 octobre et durera jusqu'au 31 janvier 2024. Quatre vaccins antigrippaux sont disponibles : Fluarix Tetra, Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra (à partir de six mois) et Eflueda (à partir de 65 ans). Celle-ci "sera menée conjointement à la campagne de vaccination contre le Covid-19 (avancée au 2 octobre face à l'augmentation des cas, un flop pour l'instant)", indique le site de l'Assurance maladie.



Pour rappel, l'épidémie de grippe en France métropolitaine survient chaque année, le plus souvent en hiver, et touche entre 2 et 6 millions de personnes. "Ce virus a bien été présent sur tout le territoire lors de l'hiver 2022-2023, avec une épidémie exceptionnellement précoce et longue", rappelle l'Assurance maladie. Et de poursuivre : "Il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir cette saison encore une cocirculation des virus grippaux et du Covid-19."

La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste d'ailleurs sur la nécessité de vacciner en priorité les personnes à risque de forme grave. "En moyenne, en France, 2.000 vies par an sont sauvées chez les personnes de 65 ans et plus grâce à la vaccination", explique le site Vaccination Info Service. Pour être doublement protégées, la HAS recommande qu'elles soient également vaccinées contre le Covid-19.



Qui doit se faire vacciner ? Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l'âge de 6 mois, souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité, les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge.

La vaccination est aussi recommandée "aux professionnels de santé, aux aides à domicile de personnes vulnérables et à l'entourage de nourrissons de moins de 6 mois à risque de complication grave de la grippe et des personnes immunodéprimées", rappelle enfin l'Assurance maladie.

