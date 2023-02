Grippe : ce que changerait la vaccination des enfants de moins de 2 ans

La grippe a été à l'origine de fortes tensions à l'hôpital cet hiver. Pour éviter que cette situation ne se répète et pour prévenir de nombreux décès, les autorités sanitaires recommandent de vacciner contre la grippe tous les enfants dès l'âge de deux ans. La grippe est bénigne dans la très grosse majorité des cas mais est tout de même à l'origine de 35.000 hospitalisations pédiatriques chaque année en France.

Parmi les 700 cas graves de grippe signalés cette année par les services de réanimation, 10% des patients avaient entre 2 et 14 ans. On sait maintenant que dans les autres pays qui la pratiquent, cette vaccination est sûre, bien tolérée, efficace et avec peu d'effets secondaires. Ainsi, au Royaume-Uni, elle a permis de faire chuter les hospitalisations de plus de 90% chez les enfants de 5 à 11 ans.

Des enfants mieux protégés, c'est gagnant pour tout le monde. On sait aujourd'hui que les enfants jouent un rôle central dans la transmission du virus dans le cercle familial, avec notamment une forte excrétion du virus pendant 10 à 15 jours. En les vaccinant, on protège leur entourage, particulièrement leurs grands-parents âgés ou fragiles. Le déploiement de la vaccination permettrait également de soulager l'hôpital.



D'un point de vue pratique, il existe cinq vaccins autorisés sur le marché. Un spray nasal, déjà utilisé par les États-Unis et la Grande-Bretagne, est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Cette solution permet d'éviter la piqure, rendant la vaccination moins crispante pour les enfants comme pour les parents.

