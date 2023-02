Glaucome : pourquoi il faut se faire dépister

Le glaucome ne donne aucun symptôme à ses débuts. C’est une maladie progressive qui se caractérise par une altération du nerf optique qui achemine les informations visuelles de la rétine vers le cerveau. Si on ne la dépiste pas à temps, cela peut aboutir à une altération irréversible du champ visuel, c’est-à-dire de la perception des images, et même conduire à la cécité. D’où l’importance d’un dépistage précoce. En France, environ 800 000 personnes sont traitées pour un glaucome, et on estime que 400 000 à 500 000 personnes en seraient atteintes sans le savoir !



Il faut consulter un ophtalmologiste qui va faire un examen complet de l’œil, prendre la tension oculaire, pratiquer un fond d’œil pour examiner le nerf optique, regarder l’angle iridocornéen, entre l’iris et la cornée, là où s’écoule l’humeur aqueuse hors de l’œil. Si ce liquide ne s’écoule pas bien, la pression intra-oculaire augmente. Or, l’augmentation de la tension oculaire est le principal facteur de risque de glaucome. Il peut être nécessaire de la traiter pour éviter qu’elle altère le nerf optique et qu’apparaisse un glaucome.

Il existe d’autres facteurs de risque du glaucome : les plus fréquents sont l’avancée en âge, mais aussi une forte myopie, des antécédents familiaux – il y a des familles à glaucome- et le fait d’avoir la peau foncée. Tous ces facteurs doivent être pris en compte par l’ophtalmologiste pour décider du traitement.

Se faire dépister vers 40 ans

"Le meilleur moment pour se faire dépister, c’est vers 40 ans, quand on commence à ne pas bien voir de près et qu’on consulte pour adapter une paire de lunettes", dit la Pr Corinne Dot, ophtalmologiste à l’hôpital Desgenettes à Lyon. Après un examen minutieux des yeux et en fonction de son diagnostic, le médecin vous dira s’il souhaite vous revoir dans 2 ou 3 ans pour les prochaines lunettes ou plus rapidement. » S’il dépiste une tension oculaire élevée, cela nécessitera une surveillance et en fonction de l’état du nerf optique, éventuellement un traitement pour prévenir la survenue d’un glaucome.



Et si le médecin dépiste un glaucome ? Le glaucome ne peut pas être guéri : on ne peut pas régénérer les fibres du nerf optique endommagées. Rien ne peut restaurer la vision une fois qu'elle est perdue. En revanche, les traitements permettent de maîtriser l’évolution du glaucome et de le maintenir sous contrôle.

Collyres, laser et, en dernier recours, chirurgie

Les médicaments sous forme de collyres visent à faire baisser la tension oculaire. Selon les contre-indications et les effets indésirables potentiels, on choisira telle ou telle famille de traitement, sachant que les prostaglandines et les bêtabloquants sont les plus prescrits en première intention. On peut être amené à combiner différents collyres pour contrôler l’évolution de la maladie.



Un traitement par laser peut être proposé d’emblée ou lorsque les gouttes ne suffisent pas ou sont mal tolérées : il vise à remodeler le trabéculum, une sorte de grille d’évacuation située dans l’angle entre l’iris et la cornée. En cas de glaucome, elle peut être plus ou moins obturée. Le laser va élargir ses mailles pour que l’humeur aqueuse s’écoule correctement et ainsi faire baisser la tension oculaire. Son efficacité diminue avec le temps, mais l’intervention peut être renouvelée. La chirurgie peut être envisagée quand les collyres et le laser ne permettent plus de contrôler la maladie. Dans tous les cas, une surveillance médicale s’impose.

L'effet négatif du tabac

Il n’y a pas vraiment de corrélation entre le mode de vie et l’évolution du glaucome. Il est recommandé d’avoir une bonne alimentation variée et équilibrée riche en fruits et légumes, mais aucun régime spécifique n’est utile. L’arrêt du tabac est conseillé. Quant au cannabis dont on peut lire sur Internet qu’il fait baisser la pression oculaire, l’effet n’est que transitoire. "En aucun cas, précise la Pr Corinne Dot, le cannabis ou le CBD, un de ses composés en vente libre, ne peut soigner le glaucome."



