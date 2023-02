Alimentation : ce qui augmente le risque de cancer et ce qui le réduit

On estime à près de 400.000 le nombre de nouveaux cas de cancers chaque année en France. Plus de 40% pourraient être évités en adoptant un mode de vie plus sain. Selon l’Institut national du cancer, environ 19.000 cancers sont attribuables à une alimentation déséquilibrée, soit 5,4% des cancers. Cela peut sembler peu, mais si on ajoute le surpoids qui est également un facteur de risque pour 5,4 % des cancers, cela fait 11% des cancers qui sont liés à l’alimentation. Et si on prend en compte l’alcool, tenu pour responsable de 8% des cancers, on voit que ce que l’on mange et boit ont un impact important.

L’alcool favorise les cancers, notamment le cancer du sein, du côlon, du foie, de la bouche, de la gorge et de l’estomac. Il est bien établi que toute boisson alcoolisée, même le vin, est cancérogène dès une consommation régulière d’un verre par jour. Quant à l’effet protecteur du vin rouge sur le risque cardiovasculaire, il n’est pas clairement fondé sur des preuves scientifiques et est maintenant contesté.



Côté alimentation, la charcuterie est classée cancérogène probable en raison de sa composition, mais aussi à cause des nitrites que l’on rajoute pour sa conservation. Une façon de maîtriser le risque, c’est de ne pas consommer plus de 150 g de charcuterie par semaine, ce qui correspond à 3 ou 4 tranches de jambon blanc. Pour ce qui est de la viande, c’est la viande rouge qui est considérée comme potentiellement cancérogène, c’est-à-dire toutes les viandes sauf la volaille. Elle augmente le risque de cancer colorectal. Il est conseillé de ne pas dépasser plus de 500 g de viande rouge par semaine, soit environ 4 portions. Aux autres repas, on privilégie la volaille, les œufs, le poisson et les légumes secs qui contiennent aussi des protéines.



Les produits ultra-transformés à limiter

Quant aux produits ultra-transformés, des études montrent qu’ils sont associés à une augmentation du risque de plusieurs maladies chroniques et de cancers. Parmi ces produits, il y a les nuggets, les cordons bleus, les desserts lactés sucrés, la plupart des pains et de nombreux gâteaux industriels, sans oublier les sodas.

Selon le chercheur Bernard Srour, épidémiologiste et coordonnateur du Réseau NACRe qui étudie les liens entre cancers et alimentation, les mécanismes ne sont pas tous élucidés. "Ça vient peut-être du fait que les produits ultra-transformés sont de moins bonne qualité nutritionnelle, plus gras, plus sucrés, plus salés… Cela pourrait aussi venir des additifs, des édulcorants de synthèse comme l’aspartame, des nitrites ou d’émulsifiants qui font l’objet de plusieurs études en cours. Les matériaux utilisés pour les emballages, entrant en contact avec les aliments, jouent peut-être aussi un rôle."

Préférer le fait-maison et miser sur les fruits et légumes

C’est la raison pour laquelle on recommande le fait-maison. Il permet de gérer les quantités de matières grasses et de sel. Ça permet aussi de manger plus de produits bruts et d'aliments de saison. Les fruits et les légumes sont vraiment protecteurs car ils contiennent des substances antioxydantes, des fibres, et aussi parce qu’en étant peu caloriques, ils contribuent à prévenir le surpoids.

Or, le surpoids augmente le risque de cancers en induisant des dérèglements hormonaux et en favorisant un état inflammatoire. Concrètement, il est recommandé de consommer chaque jour au moins 5 portions de fruits et de légumes, de 80 à 100 grammes chacune. On varie les espèces et on les préfère entiers. Et on consomme aussi des légumes secs au moins deux fois par semaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info