Covid : qu’est-ce que le variant Pirola, détecté sur un patient en France pour la première fois ?

Depuis le début de la pandémie de Covd-19, plusieurs variants et sous-variants ont été détectés. Un nouveau variant a été décelé dans une quinzaine de pays, en commençant par Israël et le Danemark au cours du mois d'août.

Le jeudi 31 août, un cas de covid présentant le variant "Pirola" a été détecté chez un patient en France, dans la région Grand Est, selon les informations de l'agence française de santé publique. Identifié par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme le variant BA.2.86, "Pirola" a été inscrit sur la liste des variants à surveiller.

Ce dernier présente en effet plus de 30 mutations différentes par rapport aux variants déjà connus, suivant la dynamique qu'Omicron. Le Royaume-Uni, l'Espagne, la Suède, le Portugal, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Suisse ou encore le Canada ont déjà recensé des cas du variant "Pirola".

Ce variant est-il dangereux ?

À l'heure actuelle, l'OMS elle-même n'est pas en mesure de dire avec certitude que ce variant n'est pas dangereux. Dans un communiqué, l'organisation précisait avoir besoin de "données supplémentaires". Néanmoins, si les scientifiques manquent encore de recul sur ce variant, ils ne semblent pas inquiets.

"Il n’y a pas d’inquiétudes sur les formes sévères. En grande partie, la protéine spike (ciblée par le système immunitaire) reste la même et est reconnue, surtout par la réponse cellulaire qui est activée chez les personnes qui ont été vaccinées ou en contact avec le virus", a expliqué Étienne Simon-Lorière, virologue à l'Institut Pasteur, au quotidien Ouest-France. "Et il ne reste plus grand monde qui n’ait été en contact avec le SARS-CoV2."