Covid-19 : Pfizer et Moderna préparent un nouveau vaccin contre le sous-variant Eris

Malgré un suivi plus léger et un nombre anecdotique de tests positifs, bien loin des niveaux observés au plus fort de l’épidémie, l’agence Santé publique France comptait 920 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sur la première semaine d’août. Un chiffre en hausse de 31% par rapport à la semaine précédente.

Ce regain estival s’expliquerait par la mutation du sous-variant Omicron et l’apparition d’Eris. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’a d’ailleurs ajouté à la liste des variants à suivre et les autorités américaines ont relevé leur niveau de vigilance au cœur de l’été.

Une nouvelle évolution du Covid qui oblige donc les groupes pharmaceutiques à s’adapter, comme ils l’avaient fait l’année passée à la suite de l’apparition de nouveaux variants.

L’européen Moderna et les américains Pfizer/bioNTech et Novavax préparent donc des vaccins conçus pour cibler spécifiquement le variant Eris. Cette nouvelle version sera prête et disponible pour l’automne aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais les laboratoires n’ont pas précisé si la France en bénéficierait aussi dès les prochaines semaines.

Pfizer et Moderna avaient vendu plus de 56 milliards de dollars de doses en 2022, et s’attendent à en écouler deux fois moins cette année.

