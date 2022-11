Grippe : le vaccin rencontre peu de succès en France

Elle s'annonce particulièrement virulente cet hiver, pourtant les Français ne se précipitent pas pour se faire vacciner contre la grippe. La vaccination est ouverte à tous depuis le mardi 15 novembre et plus seulement aux plus fragiles. Malgré les appels insistants des autorités de santé, très peu de Français se sont fait vacciner.

Selon les données de l'Assurance-maladie, au 9 novembre, 4 millions de personnes avaient présenté leur bon de prise en charge pour être vaccinés. À la même période, l'an dernier, ils étaient 5 millions. Les autorités de santé s'inquiètent car la grippe arrive à grande vitesse.

La Bretagne devrait passer prochainement en phase épidémique. Les indicateurs sont en hausse dans toute la France, avec quatre semaines d'avance par rapport aux années précédentes. Les médecins recommandent donc aux plus âgés et aux malades chroniques de prendre rendez-vous sans attendre pour recevoir leur dose de vaccin.

