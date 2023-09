Covid-19 : arrêt maladie, cas contact, télétravail… que faire si vous êtes malade ?

Comme la grippe qui revient chaque automne, la Covid-19 est bien partie pour s'installer durablement dans la vie de nos sociétés. Depuis quelques semaines, les autorités constatent même une reprise épidémique. Il n'est, en revanche, pas possible de connaître son ampleur exacte.

Les dispositifs de suivi de l'épidémie ayant été mis à l'arrêt entre février et juin dernier. Depuis plusieurs mois, les dispositions sanitaires ont été adaptées et en cas de test positif, les choses ont radicalement changé depuis le printemps 2020.

Déjà, il n'est plus possible de bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire. Il permettait, jusqu'en février dernier aux salariés, de pouvoir se mettre en arrêt maladie grâce à un formulaire en ligne. Il permettait également aux employés de ne pas avoir un jour de carence et recevoir des indemnités journalières pour la totalité de leur interruption de travail. Dans le même temps, l'isolement obligatoire de sept jours en cas de test positif n'existe plus. Et ce, depuis le 1ᵉʳ février 2023.

Le passage devant le médecin obligatoire pour un arrêt maladie

Désormais, si vous souhaitez recevoir un arrêt maladie, vous serez obligé(e) de passer devant un médecin généraliste pour qu'il vous en prescrive un. Attention, comme pour tout arrêt de travail, l'Assurance maladie observe un délai de carence de trois jours avant de vous indemniser. Notez, au passage, qu'il n'est plus obligatoire de s'isoler en cas de test positif.

Depuis février également, il n'existe plus de "contact tracing". Jusqu'à cette date, lorsque vous étiez testé(e) positif(ve) à la Covid-19, vous receviez un SMS des autorités sanitaires. Celui-ci vous invitait, alors, à identifier les personnes avec qui vous aviez pu être en contact pour les prévenir.

Néanmoins, si vous êtes positif, le site de l'Assurance maladie vous recommande vivement de "prévenir sa famille, son entourage et les personnes croisées".



Vous pouvez continuer d'aller au bureau

Fini aussi le télétravail obligatoire. Et ce, depuis le printemps 2022. En cas de test positif, vous pouvez continuer de vous rendre sur votre lieu de travail. Les autorités recommandent néanmoins d'opter pour un travail à distance afin d'éviter de contaminer vos collègues, dont certains pourraient être atteints d'une forme grave de la Covid-19.

Notez, néanmoins, que votre patron n'a pas le droit de vous interdire de venir sur votre lieu de travail. Même si vous êtes positif au coronavirus. "Le respect des règles d'hygiène, comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux, reste recommandé", rappelle le Service public.