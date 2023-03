Dès ce mercredi 1er mars, la Sécurité sociale va arrêter de rembourser à 100% la plupart des tests PCR et autres antigéniques pour dépister le Covid-19. Jusqu’à présent, tous les Français vaccinés pouvaient en bénéficier, le gouvernement ayant exclu, fin 2021, les non-vaccinés de cette prise en charge gratuite.

Une évolution dictée par la volonté des autorités de revenir progressivement à la situation antérieure à la pandémie alors que la situation sanitaire s'améliore en France et en Europe.

Parmi les personnes qui continueront à être remboursées dans leur intégralité figurent les plus de 65 ans, les mineurs, les patients en affection longue durée (ALD), les personnels de santé et médico-sociaux, ainsi que leurs employés, indique l'arrêté ministériel publié lundi 27 février. Certains tests collectifs organisés par les autorités ou des "établissements d'enseignement" dans le cadre de "cluster ou suspicion de cluster" pourront également donner droit à un remboursement intégral de l'Assurance maladie.

Pour les autres, un ticket modérateur sera mis en place à compter de ce 1er mars pour l'ensemble des tests RT-PCR et antigéniques, indique la Direction générale de la Santé à RTL. "Le reste à charge pour l’assuré sera déterminé en fonction du professionnel de santé délivrant le test et s’élèvera à 30% du coût du test s’il est réalisé par un médecin ou un pharmacien et 40% s’il l’est par un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute. Pour la très grande majorité des assurés qui disposent d’une couverture complémentaire, le reste à charge sera nul. Il en est de même pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire", précise la DGS.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info