TikTok : qu'est-ce que l'Ozempic, médicament antidiabétique détourné pour mincir ?

Ils combinent plus de 80 millions de vues sur TikTok. Les hashtags évoquant l’Ozempic, un médicament injectable à base de sémaglutide, prescrit contre le diabète de type 2 - #ozempic, #ozempicjourney ou #ozempicaustralia - comptent parmi les plus populaires du réseau social en ce moment. Pour cause, ce médicament ralentirait la vidange de l’estomac et réduirait la sensation de faim, qui entraîne une perte de poids importante chez les diabétiques.

Problème : l'Ozempic, pourrait avoir des effets secondaires graves et encore plus quand le patient est en bonne santé (principalement des vomissements, de la fatigue, des maux de tête et des crampes d'estomac). Il est également contre-indiqué pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, selon Dr Karen Price, présidente du Royal Australian College, interrogée par en mai 2022.



"Ozempic est approuvé par la Food and Drug Administration (l'agence sanitaire américaine, ndlr) pour le traitement du diabète uniquement. Ce n'est pas un médicament pour la perte de poids”, rappelle quant à lui le Dr. Christopher McGowan auprès de Forbes. Pourtant, même certains médecins en font l’apologie, sur la plateforme, sans évoquer ces détails.

“Il existe aussi des risques plus rares, mais plus graves, comme des pancréatites aigües, qui peuvent survenir même à faibles doses, des troubles biliaires, de rares cas de constipation sévère qui peuvent conduire à l’obstruction intestinale. Mais aussi un risque accru de cancer de la thyroïde après plusieurs années sous traitement", explique le Pr Jean-Luc Faillie, de l’université de Montpellier.



Hormis les effets secondaires multiples, le médicament, victime de sa popularité virtuelle, n'est aujourd'hui presque plus accessible aux malades. En effet, le laboratoire, Novo Nordisk admet que sa "capacité d'approvisionnement actuelle ne répond pas toujours à cette demande excédentaire", déplorant "une disponibilité intermittente et des ruptures de stock périodiques".



