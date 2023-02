Coronavirus : quels médicaments peut-on prendre contre la covid en France ?

Alors que plus de 60.000 nouvelles personnes ont été contaminées par le coronavirus ces dernières 24/h, voici un nouveau médicament anti-covid. Ce mercredi 2 mars, l'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) a recommandé l'administration de la pilule anti-Covid Merck. Ce médicament, aussi appelé molnupiravir, permettrait de venir en aide aux patients atteints d'un Covid 19 qui présentent un risque élevé d'hospitalisation selon l'OMS.

Les personnes âgées seraient donc les premières personnes susceptibles de prendre ce traitement. L'OMS précise que l'antiviral doit être administré rapidement après l'apparition des symptômes, et pris durant cinq jours afin d'empêcher le virus de se répliquer.

Au-delà des personnes âgées, les risques d'hospitalisations touchent particulièrement les personnes non-vaccinées, les immunodéprimés ou les personnes qui souffrent de maladies chroniques. En revanche, "les patients jeunes et en bonne santé, y compris les enfants, et les femmes enceintes et allaitantes" ne devraient pas prendre le traitement, estime le panel de l'OMS.

En France, la Haute Autorité de santé (HAS) avait refusé en décembre d'accorder une autorisation précoce au molnupiravir, ne le jugeant pas assez efficace, alors que 50 000 doses avaient pourtant été commandées par les autorités sanitaires. Pour l'instant, la France n'a pas décidé de suivre le recommandation de l'OMS et la pilule molnupiravir n'est pas en vente sur le territoire.

Paxlovid, l'autre antiviral déjà disponible en France

Le 27 janvier, L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait annoncé sa validation de la pilule anti-Covid de Pfizer. La fameuse pilule nommée Paxlovid agit directement sur le virus en l'empêchant de se répliquer dans l'organisme.

Très concrètement, ce nouveau médicament consiste en deux pilules à prendre deux fois dans la journée, et ce, pendant cinq jours. Le début de la prise des médicaments doit intervenir moins de cinq jours après l'apparition des symptômes.

Selon l'étude clinique menée par le laboratoire Pfizer, le risque d'hospitalisation et de décès est réduit de 89% si le traitement est pris moins de 72 heures après le début des symptômes.

