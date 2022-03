Passe sanitaire : où sera-t-il en vigueur à partir du 14 mars ?

Crédit : Aline Morcillo / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

"Les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allègement des mesures", a déclaré le Premier ministre Jean Castex ce jeudi 3 mars sur TF1. Alors que les contaminations et les hospitalisations dues à la Covid-19 continuent de décroitre, le gouvernement a donc annoncé la suspension du passe vaccinal à partir du 14 mars prochain.

Il y a une dizaine de jours, le ministre de la santé Olivier Véran avait indiqué que le passe vaccinal ne serait levé que si trois paliers étaient atteints : un taux d'incidence entre 300 et 500, moins de 1.500 hospitalisations en réanimation et un facteur R de reproduction du virus inférieur à 1. Le gouvernement estime donc que ces conditions seront réunies dans moins de deux semaines.

Par conséquent, la suspension du passe vaccinal entraînera le retour du passe sanitaire. Disparu depuis le 24 janvier dernier, le passe sanitaire sera requis "dans les établissements de santé, les maisons de retraite et dans les établissements accueillant des personnes en situations de handicap". En d'autres termes, les personnes qui ne possédaient pas de passe vaccinal (obtenu grâce à un schéma vaccinal complet) devront effectuer un test de dépistage négatif pour que leur passe sanitaire soit actif durant une durée limitée et ainsi accéder à ces lieux précis. Les modalités des dépistages (type de tests et durée de validité) n'ont pas encore été détaillées par le ministère de la santé.

Enfin, tous les lieux où le passe vaccinal était en vigueur jusqu'au 14 mars - sauf les trois cas précédemment cités - ne requerront pas de passe sanitaire.