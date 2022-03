Coronavirus : où est l'épidémie par rapport aux allègements précédents ?

Dès le 14 mars prochain, le port d'un masque de protection ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux recevant du public. Dans le même temps, le Premier ministre a annoncé jeudi 3 mars que le passe vaccinal serait suspendu à la même date. Selon le gouvernement, ces allègements sont justifiés par une "amélioration" de la situation sanitaire. RTL.fr a voulu vérifier en comparant les niveaux de trois indicateurs sanitaires avec ceux observés lors des assouplissements précédents.

Au 27 février 2022, le taux d'incidence en France est de 584 cas pour 100.000 habitants. Un niveau au-delà de ceux observés lors des trois premières vagues. Il était d'environ 150 à la sortie de la seconde vague, par exemple. Lors du déconfinement le 3 mai 2021, il était de 197 cas. Pour autant, la dynamique observée sur cette cinquième résurgence est une baisse franche. Le 25 janvier dernier, le taux d'incidence frôlait les 4.000 cas pour 100.000 habitants.

Deuxième indicateur à observer, le taux de saturation des services de réanimation. Le premier déconfinement a eu lieu le 11 mai 2020. À cette date, 51,7% des capacités de réanimation étaient occupées par des patients atteint par le coronavirus. En mai 2021, elles étaient saturées à plus de 109%. Au 2 mars 2022, il était de 45%, selon les données de Santé Publique France.

La mortalité, un indicateur dans la moyenne

Dernier point, celui des décès. 161 décès quotidiens, en moyenne, sont recensés en ce début de mois de mars 2022. Un niveau comparable à ceux observés lors des précédents allègements.

En mai 2020, 147 décès quotidiens étaient à déplorer à la sortie de la première vague. En revanche, lors de la levée du second confinement le 15 décembre 2020, le niveau de mortalité était bien plus élevé avec plus de 200 morts par jour. Et ce, jusqu'au printemps suivant. 267 décès quotidiens à l'hôpital étaient observés le 3 mai 2021,lors d'un nouvel assouplissement des restrictions.