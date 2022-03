Étape par étape. Depuis le 28 février, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux soumis au passe vaccinal (musées, cinémas, restaurants...). À partir du 14 mars, de nouveaux assouplissements sont prévus.

Invité du Journal Télévisé de TF1 ce jeudi 3 mars, Jean Castex a assuré que "la situation s’améliore grâce à nos efforts collectifs" et "les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d’allègement des mesures". Le premier ministre a annoncé que le passe vaccinal ne sera plus obligatoire à partir du 14 mars. Le passe sanitaire reste lui obligatoire dans les établissements médicaux, comme les hôpitaux et les Ehpad. De même pour le port du masque en intérieur qui ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports.

Des changements de taille pour la vie quotidienne des Français qui avaient déjà commencé à être amorcés par Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, le président a modifié sa photo de profil sur son compte Twitter où il apparaît désormais sans masque.